Die Schüler der Volksschule Kierling bekamen Besuch: Klimafee Lila machte in den zweiten Klassen Halt. Bei der Aktion „Klimaschutz in der Schultasche“ des Klimabündnis Österreich lernten die Kinder über die Wichtigkeit des Waldes.

Welche Rolle spielt dabei der kleine Baum? Gibt es einen Baum auch in der Schultasche? Was hat Klimaschutz mit einer Schultasche zu tun? Wo gibt es Wald im Klassenzimmer? Und: Welche Produkte gibt es, die das Klima schützen, und worauf kann ich achten? All die Fragen wurden im Sesselkreis beantwortet – die Schüler lauschten neugierig. Zum Abschluss stand Handwerk am Programm: Die Zweitklässler durften das Papierschöpfen ausprobieren.