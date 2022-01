Klosterneuburg: Freitesten in der Stadt nun möglich

Zur Entlastung der zehn Drive-in-Teststraßen für gesundheitsbehördlich angeordnete PCR-Tests in Niederösterreich sind vor Kurzem sogenannte Walk-in-Teststationen in Betrieb genommen worden.

Die zusätzlichen neun Anlaufstellen für die behördliche Testung werden täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr geöffnet sein und damit einen wichtigen Beitrag zur Testtätigkeit der Gesundheitsbehörden leisten. Auch Klosterneuburg hat eine Walk-In-Teststation bekommen: im Gebäude der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft in der Leopoldstraße.

Noch im November wurde vom Klosterneuburger Gemeinderat einstimmig eine Petition an das Land NÖ bezüglich regelmäßiger Impfaktionen in Klosterneuburg gerichtet. Der freie Gemeinderat Andreas Mohl verankerte darin als Zusatz die Forderung der Möglichkeit des Freitestens in Klosterneuburg.

Im Dezember wurde vom Bürgermeister mitgeteilt, dass das Land die Möglichkeit des Freitestens in Klosterneuburg, als nicht notwendig erachten würde.

Pendeln in die

Teststraßen war gestern

So mussten weiter hunderte Klosterneuburger zu den Teststraßen nach Tulln, Korneuburg oder St. Pölten pendeln, was immer mit großen Belastungen verbunden war. Für Personen, für die es nicht möglich war in diese Teststraße zu fahren, wurden von mobilen Testteams zu Hause aufgesucht.

Für Gemeinderat Mohl völlig unzulänglich: „Bewohner der drittgrößten Stadt Niederösterreichs konnten sich nicht in der Heimatstadt freitesten! Das Land hat Gott sei Dank in dieser Angelegenheit eine 180 Grad Wendung vollzogen und diesen Missstand bereinigt. Nun ist es auch möglich, sich in Klosterneuburg im Gebäude der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft in der Leopoldstraße freitesten zu lassen.“

Für Mohl ein Schritt in die richtige Richtung. Doch er sieht die drittgrößte Stadt NÖ weiterhin medizinisch als grob unterentwickelt. „Wann endlich wird der medizinische Teil Klosterneuburgs aus dem Tiefschlaf geholt?“ Eine Unfallchirurgie im Landesklinikum mit Öffnungszeiten, die an Bürozeiten erinnerten, nur zwei Kinderärzte mit Kassenverträgen, was in Urlaubszeiten zur Situation führt, dass Klosterneuburger im Bedarfsfall mit ihren Kindern nach Tulln fahren müssen.

Aber der freie Gemeinderat freut sich über die Wende beim Freitesten in Klosterneuburg: „Der stete Tropfen höhlt den Stein.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren