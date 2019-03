Was ist los in Klosterneuburg.

Am Freitag, den 22. März findet im Kellertheater Wilheringerhof ab 20 Uhr das Jazzkonzert „Und jetzt nach Gibraltar“ mit The FeMale JazzArt statt. Diesmal geht die Reise in den Süden: Die Zuhörer werden quer durch Europa nach Afrika entführt und mit ihrem unverwechselbaren Stil vermischen the FeMale JazzArt Jazz, Filmmusik, klassische Musik und Klezmer. Karten unter kulturamt@klosterneuburg.at oder 02243/444351.



Ab 19.30 Uhr laden am Samstag, den 23. März „Die VielHarmoniekarinnen“ zum Konzert in das Ortszentrum Weidling (Schredtgasse 1) ein.

Robert Wimberger

Am Samstag, den 23. März präsentieren Haipl und Knötzl ab 20 Uhr im Kellertheater Wilheringerhof ihr Programm „2 sind nicht zu bremsen“. Karten unter kulturamt@klosterneuburg.at oder 02243/444351.