Am 10. April startet der viertägige italienische Spezialitätenmarkt am Rathausplatz. Bis 13. April bieten italienische Händler und Erzeuger aus verschiedenen Teilen Italiens regionaltypische Produkte aus „Bella Italia“ jeweils von 9 bis 21 Uhr an.

Stgm. Klosterneuburg

Am Mittwoch, den 10. April präsentiert Viktor Gernot ab 20 Uhr sein Programm „Nicht wahr?“ in der Babenbergerhalle.

Die Klosterneuburger „Radbörse 2019“ findet am Samstag, den 13. April in der Zeit von 13 bis 17 Uhr am Rathausplatz statt. Es können Fahrräder, Radzubehör, Skateboards, Inline-Skates, Dreiräder, etc. vorbeigebracht und anschließend von Mitarbeitern der „Radbörse“ verkauft werden. Räder- und Zubehörannahme: 12.30 bis 16 Uhr, Verkauf: 13 bis 17 Uhr, Auszahlung beziehungsweise Rückgabe: 17 bis 18 Uhr.