Was ist los in Klosterneuburg.

Am Freitag, den 29. März laden Heilbutt & Rosen ab 20 Uhr zu ihrem „Best of Männergeschichten“ in das Kellertheater Wilheringerhof ein. Karten unter kulturamt@klosterneuburg.at oder 02243/444351.

Der Heurige Trat-Wiesner lädt erstmals zum Weidlinger Ostermarkt ein. Am Samstag, den 30. und Sonntag, den 31. März sowie am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. April wird jeweils ab 14 Uhr allerhand für Groß und Klein geboten. Info unter www.weidlinger-ostermarkt.at.

Am Dienstag, 2. April gastiert im Rahmen von :jazzklosterneuburg der Russian Gentlemen Club im Raika-Festsaal. Georgij Makazaria (Frontman bei „Russkaja“ - Gesang, Gitarre), Aliosha Biz („Primasch“ bei „Dobrek Bistro“ - Gesang, Geige), Alexander Shevchenko (halbes Duo von „Klezmer Reloaded“ – Gesang, Akkordeon) und Roman Grinberg (Bandleader von „Frejlech“ – Gesang, Klavier) geben sich ab 20 Uhr die Ehre und präsentieren auch gleichzeitig ihr erstes Albums „I“ („Eins“). Motto des Abends: „Na Zdrowie“. Tickets: 02243/444351.