Was ist los in Klosterneuburg.

Vom 5. bis 7. April findet die Antik- und Kunstmesse in der Babenbergerhalle statt. Am Freitag und Samstag kommen Kunst- und Antiquitätenliebhaber von 10 bis 18 Uhr auf ihre Kosten und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Am Samstag, den 6. April präsentiert Joesi Prokopetz ab 20 Uhr sein 25. Programm „Gürteltiere brauchen keine Hosenträger“ im Kellertheater Wilheringerhof. Karten sind beim Kulturamt unter kulturamt@klosterneuburg.at oder 02243/444351 erhältlich.

Gary Milano Joesi Prokopetz

Das Stadtmuseum Klosterneuburg lädt am Sonntag, den 7. April zum Familientag mit Familienführungen, Bastelstationen und zum Ausprobieren von Instrumenten recht herzlich ein. Gestartet wird um 10 Uhr mit einem Konzert der Musikschule.