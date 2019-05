Was ist los in Klosterneuburg.

Klosterneuburger Triathlon Multisportfestival Strandbad - Die Sportstadt Klosterneuburg wird mit dem Barracuda Sport & Lifestyle Resort von 17. bis 19. Mai zum heimischen und internationalen Spielplatz für Kinder, Jugendliche, Sportler, internationale weltklasse Athleten und Frischluftliebhaber. In Summe werden an 3 Tagen über 22 verschiedene Bewerbe ausgetragen. Von Kinderläufen, Schwimmbewerben über internationale Wettkampfentscheidungen, EM- Qualifikationsrennen, bis hin zur Bewegung für den guten Zweck. Genauere Informationen sind unter www.klosterneuburg-triathlon.at.

Am 17., 18. und 19. Mai sind die letzten Aufführungen von „Pension Schöller“ mit der Theatergruppe St. Leopold. Am Freitag und Samstag beginnen die Vorstellungen um 19.30 Uhr und am Sonntag bereits um 16 Uhr. Sitzplatzreservierung: reservierung@theatergruppe-stleopold.at, 0699/81578757. Foto: Theatergruppe St. Leopold

Stift und Stadt Klosterneuburg laden am Samstag, den 18. Mai und am Sonntag, den 19. Mai zum „Mittelalterfest“ ein. Gleich einer Zeitreise verwandelt sich das Gelände des Stifts an diesem Wochenende in ein mittelalterliches Festgelände und macht Eindrücke und Darbietungen aus dieser Zeit erlebbar. Ein vielfältiges Programm mit mittelalterlicher Musik, Darbietungen, Marionettentheater, Feuershow, Schauschmieden und Basteln und Unterhaltung für die Jüngsten wird geboten. An beiden Tagen beginnt das Fest um 10 Uhr. Info unter www.stift-klosterneuburg.at.