Vom 31. Mai bis 2. Juni lädt die FF-Weidling zu ihrem traditionellen Feuerwehrfest ein. Letztes Jahr sorgten Stefan und Monika Kuba sowie Verena Unger (v. l.) an der Bar für coole Drinks. Am Freitag beginnt das Fest um 18 Uhr, am Samstag bereits um 12 Uhr und am Sonntag kann von 10 bis 19 Uhr gefeiert werden.

Das 20. Höfleiner Dorffest findet von 31. Mai bis 2. Juni am Dorfplatz statt. Am Freitag beginnt das Fest um 18 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag wird ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen mit der Klosterneuburger Stadtkapelle geladen.

Am Samstag, den 1. Juni laden Gunkl & Walter ab 20 Uhr zu „Herz und Hirn II“ – die Fortsetzung der fortlaufenden Neuauflage in das Kellertheater Wilheringerhof ein. Karten sind unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.