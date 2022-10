Alles fließt in Klosterneuburg – seit über 90 Jahren

Bis in die 1920er Jahre erfolgte die Trinkwasserversorgung Klosterneuburgs nur mittels privater Haus- beziehungsweise zwanzig öffentlicher Gemeindebrunnen. Einzig das Stift verfügte bereits ab dem 14. Jahrhundert über eine private Wasserleitung.

Aus Quellenfassungen im Wolfsgraben am Abhang des Kahlenbergs wurde das Wasser mit Holzrohren durch die Stadt in das Stift geleitet, ursprünglich in das Brunnenhaus im Kreuzgang, ab 1592 in den Leopoldibrunnen im Kuchlhof. Zwei weitere Privatleitungen sind überliefert, die eine versorgte seit 1879 die Bundes-Heilanstalt (vormals Landes-Irrenanstalt) in der Martinstraße, die andere ab 1889 die Pionierkaserne und sechzehn Privathäuser in der Leopoldstraße.

Die Vorarbeiten der Stadtgemeinde für eine zentrale Wasserversorgung reichten bis in die 1890er Jahre zurück. Probebohrungen im Gschwendt und in der Klosterneuburger Au führten zu keinen Ergebnissen. Bereits 1900 führte die Stadt Verhandlungen mit der Gemeinde Wien betreffs der Abgabe von Hochquellenwasser, die jedoch scheiterten. Durchforschungen des Donautals bis an die Wasserscheide Kahlengebirge – Tullnerstraße – Hadersfeld sowie Begehungen bis in das Tullnerfeld lieferten unbefriedigende Ergebnisse.

Die Wiener Sandsteinzone stellte sich als ungünstiges Wasserreservoir heraus. Ein Gutachten empfahl 1910 die Erschließung des Augrundwassers als Lösung der Wasserfrage, die kostspieligen Vorarbeiten für ein Tiefquellenprojekt begannen. Die verschiedenen Lösungsmodelle zur Wasserversorgung führten in der Folge zu heftigen politischen Auseinandersetzungen, die erst 1926 beseitigt werden konnten. Ein Jahr später wurde mit dem Bau der Wasserleitung, die mit Hochquellenwasser gespeist wurde, begonnen. 1929 wurde die Wasserleitung eröffnet.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.