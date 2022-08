Klosterneuburg: Wasser marsch, direkt aus Wien

Werbung

Sommer, Sonne, Hitzewellen und – viel zu wenig Regen! Auch wenn am letzten Wochenende der Himmel ein wenig des wertvollen Regens entbehrt hat, es ist einfach zu wenig. Zumindest was den Osten betrifft. Die Folge ist knappes Trinkwasser. So musste Klosterneuburg vorige Woche die Notleitung von Wien öffnen.

„Das ist keine Notmaßnahme, sondern dient lediglich der Sicherheit“, versichert und beruhigt der Chef der Klosterneuburger Wasserversorgung Herbert Preisl. „Noch zwei Tage ausgiebiger Regen und alles ist wieder in Ordnung.“

Das passiert durchschnittlich nur ein Mal in fünf Jahren: Die Wasserleitung von Wien nach Klosterneuburg wird geöffnet, denn in normalen Zeiten bezieht Klosterneuburg sein eigenes Wasser aus sieben Brunnen entlang des Donauufers. Und ein achter Brunnen wird gerade gebaut. Das genügt bei Weitem zur eigenen Versorgung. Aber eben nur bei normalen Bedingungen.

„Wir verbrauchen zwei Drittel unseres Wassers für unsere Gärten.“ Herbert Preisl Chef der Wasserversorgung

Insgesamt verbraucht die Stadt unvorstellbare 15 Millionen Liter Wasser pro Tag. Zur besseren Vorstellung: Das sind 80.000 Badewannen. Dabei gibt es einen horrenden Unterschied zwischen Sommer und Winter. Nur knapp die Hälfte davon wird im Winter verbraucht. Pro Haushalt werden in der Stadt etwa 250 Kubikmeter Wasser pro Jahr benötigt.

Das Klosterneuburger Brunnenwasser ist, entgegen seines Rufs, von sehr guter Qualität. „Wir haben nahezu keine Landwirtschaft in Klosterneuburg, das bedeutet, dass wir kein Nitrat im Wasser haben. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 25 Milligramm pro Liter. Wir haben 3 Milligramm“, weiß Preisl.

Auch die Mär mit dem starken Kalkgehalt im Klosterneuburger Wasser stimmt nach Preisl so nicht: „Wir messen 20 Härtegrade in unserem Brunnenwasser. Ab 22 Grad spricht man von ‚hartem Wasser‘.“

Wollte man dieses Wasser mit einer Filteranlage enthärten, wie das die Politik in Erwägung zieht, bedeute das für Preisl die Beseitigung eines Luxusproblems: „Wir verbrauchen zwei Drittel unseres Wassers für unsere Gärten.“ 180 Mal im Jahr wird das Klosterneuburger Wasser auf seine Qualität geprüft. Aber wann wird Wasser aus Wien zugeleitet?

„Wir haben einen Vertrag mit Wien über 6,5 Millionen Liter pro Tag.“

Das Klosterneuburger Pumpwasser kommt in riesige Hochbehälter. Wenn jetzt weniger Wasser in diese Behälter zugeführt als entnommen wird, also der Pegel sinkt, gibt es bei einem gewissen Pegelstand eine automatische Meldung. Dann wird Wiener Wasser durch die Leitung nach Klosterneuburg gebracht.

„Aber das auch nur begrenzt“, erklärt Preisl, „wir haben einen Vertrag mit Wien über 6,5 Millionen Liter pro Tag. Die Leitungen und die Infrastruktur gibt nicht mehr her. Früher waren es gar nur 2,5 Millionen, aber 2000 hat es eine Leitungssanierung gegeben, die dann eine höhere Kapazität zugelassen hat.“

Herbert Preisl in einem der vielen Klosterneuburger Brunnenschächte. Foto: Foto Hornstein

Von 1929 bis in die 50er Jahre kam das Wasser ausschließlich von Wien nach Klosterneuburg. Dann hat man angefangen, Brunnen zu bauen.

Federführend bei diesen Verhandlungen war Gemeinderat Peter Hofbauer, seinerzeit Vizebürgermeister, als früherer Chef der Wiener Wasserleitung. Seine Kontakte und sein Verhandlungsgeschick machte das möglich. Der Preis des Wiener Wassers ist allerdings höher als das des eigenproduzierten Klosterneuburger Wassers.

„Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Wassersparmaßnahmen zu treffen“, beruhigt Preisl weiter. Das käme auch nur ganz selten vor. „Das letzte Mal Ende der 80er Jahre“, erinnert sich der Chef der Wasserversorgung. Damals wurde per Verordnung das Füllen der Pools, Gartenbewässerung und das Autowaschen verboten.

„Darüber gibt es, Gott sei Dank, keine Diskussionen mehr, weil wir eben die 6,5 Millionen Liter Wiener Wasser haben“, so Preisl. Außerdem werde ja gerade ein neuer Brunnen um 1,5 Millionen Euro gebaut. Alle Brunnen stünden auf Stiftsgrund, wofür die Stadtgemeinde natürlich Pacht zahlen müsse.

Der Wasserstand der Donau ist aber auch entscheidend für die Trinkwasserversorgung. Sinkt nämlich der Wasserstand, sinkt auch – verzögert um ein paar Wochen – der Grundwasserspiegel und bringt somit die Pumpen in Gefahr. Die schalten sich dann automatisch ab. „Auch ein Grund, warum wir Wiener Wasser haben“, schließt der Chef der Wasserversorgung.

Viel besser als sein Ruf

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.