Als „Wahlschmäh“ bezeichnet Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) die Aussage des Bürgermeisters über den Bau einer Filteranlage zur Entkalkung des Klosterneuburger Wassers. Im NÖN-Artikel vom 15. Jänner versicherte Schmuckenschlager: „Die Machbarkeit wurde bereits geprüft und bestätigt.“ Das war vor 14 Monaten. In einer der letzten Pressaussendungen der Stadtgemeinde wurde aber mitgeteilt, dass erst jetzt im Stadtrat beschlossen wurde, ein Gutachten zum Thema Wasser und potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten in Auftrag zu geben. Kostenpunkt 25.000 Euro.

Auf die Anschuldigung Hofbauers will Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager nicht näher eingehen. Ziel der Machbarkeitsstudie sei, Fragen rund um die unterschiedlichen Optionen aus Expertensicht beantworten zu können. Neue Verfahrenstechniken in der zentralen Wasseraufbereitung zur Enthärtung von Trinkwasser sollen dabei auf eine technische und wirtschaftliche Machbarkeit für die Wasserversorgung Klosterneuburgs geprüft werden. Das zukunftsträchtige Projekt stellt nicht zuletzt durch die topografischen Besonderheiten Klosterneuburgs in hydraulischer und technischer Hinsicht eine Herausforderung dar.

Das Versorgungsnetz wird ständig ausgebaut und modernisiert. 2018 wurde ein neuer Hochbehälter am Kollersteig eröffnet. Dieser verstärkt die Wasserversorgung mit einem Fassungsvermögen von 1.000 Kubikmetern. Kürzlich wurde das neue Pumpwerk in der Käferkreuzgasse mit einer Gesamtförderleistung von 100.000 Litern pro Stunde fertiggestellt.

Schmuckenschlager: „Mit der Leistung unseres Wasserwerks können wir jeden Durst stillen und jeden Pool befüllen. Für die Zukunft hoffen wir auch, dass wir das Wasser noch weicher machen können.“