Neuer ISTA-Chef: „Fühle mich geehrt, das Institut leiten zu dürfen“

Der Molekularbiologe Martin Hetzer hat am 1. Jänner als zweiter Präsident die Leitung des ISTA übernommen. Er folgt damit Thomas Henzinger, der das Institut die vergangenen 14 Jahre aufgebaut hat. Bis kurz vor Amtsantritt forschte und lehrte Hetzer, ein gebürtiger Wiener, am international bekannten Salk Institute for Biological Studies und der University of California San Diego in den USA.

„Ich fühle mich geehrt, dieses außergewöhnliche und vielversprechende Forschungsinstitut leiten zu dürfen. Dank der unzähligen Beiträge von mehr als 1.000 Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 80 Ländern konnte ISTA bereits den wohlverdienten Ruf als Pionier in der internationalen Wissenschaft erwerben.“

Er lobt den früheren ISTA-Leiter: „Meinem Vorgänger und Gründungspräsidenten Thomas Henzinger möchte ich meine Anerkennung aussprechen. Seine Führungsqualitäten, Errungenschaften und sein unermüdlicher Einsatz in den letzten 14 Jahren dienen mir als große Inspiration.“

Das ISTA sei auf dem besten Weg, „sein ehrgeiziges Ziel – die Verdoppelung auf 150 Forschungsgruppen bis 2036 – zu erreichen. Angesichts der vor uns liegenden Herausforderungen, möchte ich garantieren, dass die wesentlichen Grundsätze dieses Erfolgs beibehalten werden. Meine Aufgabe wird es sein, ein multidisziplinäres Forschungsnetzwerk weiterzuentwickeln, in dem wissenschaftliche Exzellenz und Innovation gedeihen können und ISTA-Wissenschafterinnen und Wissenschafter ihrer Leidenschaft frei von äußeren Einflüssen nachgehen können“, verspricht Hetzer für die Zukunft.

Internationale Karriere in der Wissenschaft

Hetzer ist, wie einst Henzinger, aus dem Ausland zurückgekehrt, um das ISTA zu leiten. Zuvor promovierte er 1997 an der Universität Wien in Biochemie und Genetik. Nach einer postgradualen Ausbildung am European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg, Deutschland, führte ihn sein beruflicher Weg als Assistenzprofessor nach Kalifornien. Dort forschte er 19 Jahre lang am Salk Institute in La Jolla, zuletzt als Senior Vice President und Professor.

Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten wurde er vielfach ausgezeichnet. Hierzu zählen etwa der Senior Scholar Award for Aging von der Ellison Medical Foundation, der Senior Scholar Award von der American Cancer Society und der Transformative Research Award der National Institutes of Health.

Während die wissenschaftliche Karriere Hetzer in die USA führte, blieb er dem europäischen und österreichischen Forschungs- und Bildungssystem stets eng verbunden. Zu den jüngsten Beiträgen zählen seine Tätigkeit im wissenschaftlichen Beirat der Universität Wien und die Mitgliedschaft im Vorstand der Schweizer NOMIS-Stiftung, deren Ziel es ist, außergewöhnliche Forscherinnen und Forscher in unterschiedlichen Disziplinen zu fördern.

