Am Ölberg, zwischen Max-Posch-Gasse und Egon-Schiele-Gasse, befindet sich ein öffentlicher Fußweg. Als solcher auch im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan eingezeichnet, ist er dennoch nicht passierbar (Die NÖN berichtete in der Vorwoche). Offensichtlich haben Anrainer den Weg unpassierbar gemacht und nutzen die dadurch entstehende zusätzliche Grundfläche privat. Das hat unter jenen Anrainern, die diesen Weg benützen wollen, zu Protesten geführt.

Nach Rückfrage bei der Stadtgemeinde dürfte ziemlich sicher sein, dass die Widmung als öffentlicher Weg erhalten bleiben soll. Laut Bürgermeister Schmuckenschlager müsste er aber „baulich umfassend ausgestattet werden“, um keine Haftungsrisiken für die Stadtgemeinde einzugehen. Bis es dazu komme, sei es den Anrainern aber möglich, die ungenützte Verkehrsfläche zu nutzen.

„Öffentliches Gut ist zur Nutzung für Jedermann vorzusehen.“ Stefan Aufhauser Raumplanungsexperte

Die NÖN fragte einen der renommiertesten Raumplanexperten Niederösterreichs, Stefan Aufhauser, von der „Kommunaldialog Raumplanung GmbH“: „Es besteht für die Stadtgemeinde prinzipiell keine Verpflichtung, einen öffentlichen Weg seiner Funktion entsprechend herzurichten. Der Weg muss nicht ausgebaut sein. Er kann auch aus einer Grasfläche bestehen“, so der Experte Aufhauser. Es sei zu prüfen, ob der Weg benutzt werde. Wenn der Stadtgemeinde die Wegerhaltung unmöglich erscheint, dann müsse sie eine Wintersperre verhängen.

Aufschüttung. Hier kann niemand durchgehen. Erdreich und Steine versperren den Weg. Foto: privat

Was die Nutzung, der an den Weg angrenzenden Grundstücksbesitzern betrifft, hegt Aufhauser schon gröbere Bedenken. Es gäbe nur dann ein Nutzungsrecht, wenn es dafür einen Vertrag zwischen Stadtgemeinde und Anrainer gäbe. So ein Vertrag wäre auch wichtig, um die sogenannte Ersitzung des Benützungsrechts auszuschließen. Aufhauser: „Da müsste die Stadtgemeinde auch tätig werden. Ohne Vertrag mit der Gemeinde geht da gar nichts. Und in diesem Fall müsse eine Abgabe an die Stadtgemeinde entrichtet werden.

Die Nutzung steht den Anrainern – ohne vertragliche Vereinbarung – nach Meinung des Experten also nicht zu: „Öffentliches Gut ist zur Nutzung für Jedermann vorzusehen. Es einfach von Anrainer zu nutzen steht so nicht in der Bauordnung.“

Der Zugang zum Weg ist an einer Stelle durch eine Privatinitiative sogar mit einem versperrten Gittertor unmöglich gemacht worden. Dazu Aufhauser: „Die Errichtung eines Gittertores ist unabhängig von der Rechtslage unzulässig. Wenn es keinen Vertrag mit dem Anrainer und der Stadtgemeinde gibt, müsste hier seitens der Stadtgemeinde mit einer Besitzstörungsklage vorgegangen werden.“ Die betreffenden Anrainerinnen wollten sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Kontaktnahme durch die NÖN zur Sachlage nicht äußern und auch namentlich nicht genannt werden. Festgehalten wollen sie nur eines haben: „Dieser Weg wird seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt.“

Stadträte arbeiten zusammen

„Ich habe schon mit Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer vereinbart, das Thema im nächsten Verkehrsausschuss auf die Tagesordnung zu setzen“, informiert Planungsstadtrat Johannes Edtmayer. Das eigentliche Problem sei aber, dass Aufschüttung, Absperrung und Anpflanzung die Benützung des öffentlichen Weges unmöglich machen, oder zumindest beeinträchtigen. Edtmayer: „Hier dürften Besitzstörungen vorliegen, denn eine Vereinbarung, die den Nachbarn das Recht geben würde, diesen öffentlichen Weg privat zu nutzen, ist mir nicht bekannt. Diese Situation muss geklärt und bereinigt werden.“

Es hätten, aufgrund des NÖN Artikels in der Vorwoche auch Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegeben, dass es noch andere öffentliche Wege geben soll, deren Begehbarkeit durch „Nachbarzäune“ verhindert würde. Edtmayer: „Diese öffentlichen Wege sind für die Lebensqualität Klosterneuburgs unverzichtbar. Hier braucht es daher ein klares Konzept, wie man diese Wege für die Öffentlichkeit nicht nur am Papier, sondern tatsächlich erhalten kann.“

Auch Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer verspricht, sich für den Weg einzusetzen: „Für die Erhaltung genau dieser Verbindung in der Flächenwidmung hat sich der Ausschuss letztes Jahr erneut dezidiert ausgesprochen. Eine Privatisierung dieser öffentlichen Verbindung, selbst wenn aus budgetären Gründen baulich noch kein Weg hergestellt wird, ist selbstverständlich zu unterbinden. Sollte es hier Zusagen an die Anrainer gegeben haben, müssen wir dem nachgehen. Wir werden das unaufgeregt im nächsten Ausschuss behandeln und gemeinsam mit dem Stadtplanungsressort das weitere Vorgehen festlegen.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager sieht seine Aussagen und Vorgangsweise durch den Experten bestätigt. Ein Antrag zur Nutzung liege bereits vor. Diesem zuzustimmen wäre aufgrund der Möglichkeit ihn jederzeit zu widerrufen derzeit vorstellbar.

Bepflanzung. Mitten am Weg werden Sträucher und Baume gepflanzt. Eine weitere Barriere für die Nutzung als öffentlichen Weg. Foto: privat

Im Verkehrsausschuss wäre über die Öffnung des Weges beraten und dem Ansinnen aufgrund des hohen Aufwandes derzeit keine Priorität eingeräumt worden. „Grundsätzlich sollen derartige Wege aber ausgestaltet werden. Diesbezüglich hat mir Stadtrat Johannes Edtmayer angekündigt, eine Liste all dieser Wege anfertigen zu lassen“, so Schmuckenschlager der NÖN gegenüber.

Es würde sich um Wege handeln, die in den Plänen enthalten und gesichert sind, aber noch nicht ausgebaut worden wären. Schmuckenschlager: „Entsprechend soll eine Reihenfolge zur Realisierung dieser Wege entstehen. Mit dieser Vorgangsweise muss niemand das Verschwinden von Verbindungswegen befürchten und gleichzeitig werden Nachbarn nicht an der Pflege nicht genutzter öffentlicher Flächen gehindert. Solange, bis diese eben auch tatsächlich öffentlich genutzt werden.“

