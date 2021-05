13 Jahre hat er die Geschicke der Lebenmittelversuchsanstalt (LVA) in Klosterneuburg als Geschäftsführer und Eigentümer geführt. Nun ist diese Ära zu Ende gegangen. Michael Gartner hat die Eigentumsrechte der GmbH an eine Beteiligungsfirma abgegeben. Geschäftsführer der LVA ist er immer noch, aber im Angestelltenverhältnis.

Wilke, Wilke

„Die LVA sieht auf eine lange Tradition von höchster Qualität, motivierten Mitarbeitern und ausgeprägter Kundenorientierung zurück. Wir freuen uns daher besonders, dass wir mit der langfristig orientierten Beteiligungsgesellschaft „BBA Capital Partners“ einen starken Partner gefunden haben, mit dem wir gemeinsam die Zukunft der LVA als unabhängiger Dienstleister für unsere Kunden gestalten können“, so Gartner in einer ersten Stellungnahme.

Das gemeinsame Ziel sei auch in Zukunft, den LVA-Kunden dabei zu unterstützen, Lebensmittel höchster Qualität herstellen und liefern zu können.

„Wir freuen uns sehr, mit Michael Gartner und der gesamten LVA-Belegschaft zusammenzuarbeiten.“ Felix Burgdorf, Geschäftsführer und Miteigentümer der BBA

Man könnte annehmen, diese Transaktion sei einer finanziellen Misslage geschuldet. Aber so ist es laut Gartner nicht: „2020 war ein tolles Jahr, wir haben einen schönen Gewinn gemacht. Zehn Prozent des Umsatzes.“ Vielmehr seien zukunftsweisende und persönlich Gründe dafür ausschlaggebend gewesen.

„Unser Markt ist stark von technischen Entwicklungen abhängig. Investitionen sind daher notwendig. Eine Stagnation am Markt ist in unserer Branche eine Katastrophe“, so Geschäftsführer Gartner. Der österreichische Markt sei endlich. Daher müsse man sich überlegen, wie man an neue Märkte herankommt. Da gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder Verkauf an eine internationale Firma oder eben eine Beteiligung.

Aber auch Persönliches hat Gartner zu dieser Entscheidung bewogen: „Ich gehe auf die 57 zu. Die Weichen gehören gestellt, solange man Kapitän ist, und nicht Passagier.“

Gewinne habe der frühere Eigentümer nie aus der GmbH genommen, daher sei der Betrieb in den letzten Jahrzehnten immer gewachsen. Jetzt brauche man aber einen Partner, der die LVA über die nationalen Grenzen bringt.

„Plan der Beteiligungsfirma ist es, Gewinne zu reinvestieren und neues Kapital zur Verfügung zu stellen. Das ist vertraglich geregelt“, so Gartner. Der Hauptsitz der Firma bleibt aber weiterhin in Klosterneuburg. Das sei auch vertraglich so geregelt. Die Zukunft der LVA sieht der ehemalige Eigentümer rosig: „Ich schätze, dass innerhalb von fünf Jahren der Umsatz um das Zweieinhalbfache gesteigert und der Personalstand verdoppelt wird.“

Gartner sieht diese bahnbrechende Veränderung mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Für mich ist das auf der einen Seite natürlich eine Art der Kindesweglegung. Aber für die LVA ist das jetzt eine echte Chance und ein Glücksfall. Und dieser Glücksfall wird langfristig unsere Arbeitsplätze sichern.“ Es sei sicherer, wenn nicht mehr alles an einer Person hänge.

Dieser Schritt stellt für Gartner auch eine Erleichterung dar: „Ich bin Naturwissenschafter. Finanztechnisch gibt es sicher Bessere als mich. Viele wirtschaftliche Entscheidungen habe ich aus dem Bauch heraus getroffen.“

Der neue Eigentümer, die „BBA Capital Partners“, ist eine inhabergeführte und -finanzierte Beteiligungsgesellschaft, die mittelständischen Marktführern langfristiges Unternehmerkapital bietet.

Felix Burgdorf, Geschäftsführer und Miteigentümer der BBA, hält fest: „Die LVA hat sich in den letzten Jahren durch wissenschaftliche Expertise, einzigartigen Kundenfokus und ihr umfassendes Dienstleistungsangebot zu einem Marktführer entwickelt. Wir freuen uns daher sehr, mit Michael Gartner und der gesamten LVA-Belegschaft zusammenzuarbeiten. Es entspricht unserem Leitbild ‚Verantwortung über Generationen‘, diese hervorragende Position der LVA nachhaltig und im Sinne der Kunden weiter auszubauen.“