Keine Wasserentkalkungsanlage für Klosterneuburg

Eine Absage erfuhr die Idee, einem Jahrzehnte langen Wunsch der Klosterneuburger nachzukommen, und eine Wasserentkalkungsanlage für Klosterneuburg zu etablieren. Das ginge aus mehreren Gründen nicht, wie der Bürgermeister erläuterte: „Da gibt es in der Entwicklung zwei Kernprobleme“, so Stefan Schmuckenschlager. Klosterneuburg brauche hohe Pumpleistungen, um von den Brunnen in der Au bis zu den Hochbehältern zu kommen.

Der hohe Strompreis sei in diesem Zusammenhang schon jetzt eine große Belastung und führe zu einer Erhöhung der Wassergebühren. „Würden wir gleichzeitig damit beginnen, eine Enthärtungsanlage zu implementieren, dann bedeute dies noch höhere Pumpleistungen, denn dann müsste man quasi ein ganzes Wasserwerk vorschalten. Das ginge nur dann, wenn man nochmals die Wassergebühren massiv erhöhen würde.“

Wasserschwund bei Entkalkungsmethode

Das zweite Problem sei der Wasserschwund dieser Entkalkungsmethode. Der Ausspülprozess des Kalkes brauche nämlich auch Wasser. Dieser Schwund wäre sehr beträchtlich. Der sinkende Grundwasserspiegel in Zentraleuropa wird in der nächsten Zeit eine Herausforderung, der man schon jetzt ins Auge blicken müsse.

Der Bürgermeister versichert aber, dass Klosterneuburg wassertechnisch abgesichert sei. Außerdem könnte Klosterneuburg von außen Wasser beziehen, wenn es zu einer prekären Situation käme. Das Problem mit dem steigenden Energiepreis führe dazu, dass man wieder einen Schritt zurückdenken müsse. „Ich möchte das Projekt aber nicht liegen lassen, das sage ich ihnen ganz ehrlich, es hat aber auch keinen Sinn, gegen Windmühlen zu kämpfen“, schließt der Bürgermeister.

