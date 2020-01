Klosterneuburg ist eine sportliche Stadt. Neben den berühmten Basketballern gibt es nun auch im Eiskunstlauf jungen Nachwuchs. Das Weidlinger Geschwisterpaar Anna und Daniel Ruis (9, 11) eröffnet heuer die Eiskunstlauf-EM in Graz.

In Anlehnung an das Programm der letzten österreichischen Olympiasieger im Paarlauf von 1956 (Sissi Schwarz und Kurt Oppelt) werden die Nachwuchstalente bei der Eröffnungsfeier der Eiskunstlauf-EM 2020 (22. bis 26. Jänner) eine Kür zeigen. Die beiden haben auch Wurzeln in St. Petersburg, trainieren sowohl Paarlauf als auch Einzel und sind aktuell Österreichs größte Hoffnungen bei den unter 16-Jährigen.

Die Kinder wurden vom österreichischen Eiskunstlaufverband (Skateaustria) dazu eingeladen, weil sie besonders in den vergangenen beiden Jahren mit ihren Leistungen aufgezeigt haben. Sie trainieren sowohl für Einzelbewerbe als auch für Paarlauf. Daniel hat bei den letzten österreichischen Meisterschaften in Klagenfurt zwei Doppelaxel erfolgreich gestanden – in diesem Alter äußerst bemerkenswert. Ein Jahr davor war er Sieger in seiner Altersklasse bei den österreichischen Meisterschaften.

Im Paarlauf sind Anna und Daniel bereits zweimal österreichische Schülermeister geworden und zählen zu den wenigen Nachwuchstalenten in ganz Europa.

„Die besten Österreicher sind unsere Vorbilder“

„Wir haben sehr viel Freude an dem Sport, und dass wir bei so einem großen Ereignis die Eröffnung machen und auch als Blumenkinder beim Kürprogramm der Paarläufer dabei sein dürfen, ist besonders schön“, erzählt Anna stolz.

„Die besten Österreicher, Miriam Ziegler und Severin Kiefer, sind unsere Vorbilder, und es ist toll, dass wir sie schon persönlich kennenlernen konnten und sie nun wieder sehen“, ergänzt Daniel. Derzeit trainieren sie 15 Stunden pro Woche am Eis und dazu rund zehn Stunden Off-Ice (Sprünge, Dehnen, Tanzen, Ausdauer, Kraft sowie weitere Ausgleichssportarten).

Die Leistungen der beiden sind nationalen und internationalen Eiskunstlaufgrößen, wie Alexander König, dem ehemaligen Paarlauftrainer der letzten Paarlaufolympiasieger und natürlich dem österreichischen Verband positiv aufgefallen.

Die Liebe zum Eiskunstlauf wurde durch ihre erste – Anfang letzten Jahres leider verstorbene – russische Trainerin, Tatiana Solianaia, geweckt. Mithilfe des aktuellen und jungen Trainerteams, Polina Moshokina und Neil Chesterton, entwickeln sich die Kinder stetig weiter. Die beiden Coaches verfügen über viel Erfahrung, die sie aus Russland, den USA oder Italien sowie

Österreich mitbringen.