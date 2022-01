Autos parkten vor Hydranten: Feuerwehr bittet um Rücksicht

Wenn der Alarm bei der Feuerwehr losgeht, geht alles sehr schnell. Die Florianis eilen ins Feuerwehrhaus, ziehen sich um und sind auch schon auf dem Weg zum Einsatzort. Doch alle Schnelligkeit nützt nichts, wenn dann vor Ort der Zugang zu einem Hydranten versperrt ist. So war es letzte Woche in Weidling. Hier war es allerdings nur ein Brandverdacht.

Um kurz vor halb 9 Uhr wurde die FF Weidling am Mittwoch zu einem Brandverdacht in die Elisabethgasse alarmiert. Aufmerksame Nachbarn nahmen aufgrund der starken Rauchentwicklung einen Kaminbrand an und alarmierten die Feuerwehr. Am Einsatzort wurde die Lage begutachtet. Es konnte kein Brand festgestellt werden.

Falls es doch gebrannt hätte, wäre es allerdings durch die geparkten Autos schwierig gewesen zu löschen. Daher appelliert die Feuerwehr an die Vernunft aller Fahrzeuglenker.

