Die für Herbst 2019 geplante Brückensanierung zwischen Klosterneuburg und dem Kahlenbergerdorf unterhalb des Leopoldbergs bereitet Bürgern wie Dieter Maurer auch nach den abgeschlossenen Probebohrungen Sorgen. Der Weidlinger wandte sich in einer E-Mail Ende Januar im Namen des „Team Weidling“ an die Stadtgemeinde Klosterneuburg.

Wie steht es um die Öffnung der Kuchelau?

Dem „Team Weidling“ geht es dabei um Verkehrsmessungen und die Öffnung der Kuchelauer Hafenstraße während der zweijährigen Bau- und Sanierungsarbeiten. Maurer schrieb zum Thema der Probebohrungen: „Wir wissen, dass die zu erwartende Verkehrseskalation nur ein Vorgeschmack auf die von Dezember 2019 bis September 2021 erfolgende mindestens zweijährige Totalsanierung der Heiligenstädter Hangbrücke B14 sein wird.“

„Es wird auch untersucht, ob eine Öffnung der Kuchelauer Hafenstraße sinnvoll ist.“ Luise Gruber, Öffentlichkeitsarbeit MA29

Maurer und das „Team Weidling“ plädierten dafür, Verkehrsmessstationen an neuralgischen Punkten Klosterneuburgs zu installieren, um objektivierbare Parameter über die zu erwartende Verkehrsbelastung zu erhalten.

In seinem Schreiben bat Maurer die Stadtgemeinde, Verkehrsmessungen in den, laut „Team Weidling“, kritisch betroffenen Bereichen Klosterneuburgs zu veranlassen, speziell an der Hauptstraße Weidling/Agnes-straße und Weidling Ortszentrum.

Als ideal für die Maßnahmen empfand der Zusammenschluss von Weidlinger Bürgern die zweite der beiden angesetzten Testbohrungs-Wochen. Zu dieser kam es dann jedoch nicht mehr, da die Arbeiten auf der B14 schneller als geplant vonstattengingen.

Außerdem stand auch die Frage nach der Öffnung der Kuchelauer Hafenstraße in dem Schreiben: „Wir bitten auch um Auskunft, ob die Kuchelauer Hafenstraße für den Durchzugsverkehr im erwähnten Zeitraum geöffnet werden wird, speziell dann auch in den fast zwei Jahren der Bauzeit, und wie Sie diesbezüglich mit der Gemeinde Wien im Gespräch stehen“, so Maurer fragend.

Die Stadtgemeinde, in diesem Fall Referatsleiter Bernhard Klammer, antwortete Maurer wie folgt: „Bezugnehmend auf Ihre Anfrage teilt Ihnen die Stadtgemeinde Klosterneuburg mit, dass seit Längerem mehrere Gespräche mit der Stadt Wien geführt wurden. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg hat immer für eine Öffnung der Kuchelauer Hafenstraße, vor allem für den öffentlichen Buslinienverkehr, plädiert.“

Stadtgemeinde in Gesprächen mit Wien

Für den Zeitraum der Testbohrungen wurde diese Idee jedoch vonseiten der Stadt Wien nicht umgesetzt. „Was den tatsächlichen Neubau der Hangbrücke betrifft, so werden für diese Bauarbeiten seitens der Stadt Wien verschiedene Verkehrssimulationen erstellt. Diese sollen Aufschlüsse über die besten und sinnvollsten Verkehrsführungen liefern“, so Klammer weiter. Er verwies anschließend direkt an die Mitarbeiter der Stadt Wien.

NÖN fragte bei der Wiener MA 29 nach

Auf Nachfrage der NÖN bei Luise Gruber, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der MA 29 - Brückenbau und Grundbau, antwortete Gruber wie folgt: „Bezugnehmend auf Ihre Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass für die Verkehrsführung verschiedene Varianten entwickelt werden. Die Erkenntnisse der Vorarbeiten vom Februar 2019 stellen eine Grundlage für die Hauptarbeiten 2020-2021 dar. Auf dieser Grundlage werden dann vertiefte Planungen durchgeführt.“ Auch auf das Thema Öffnung der Kuchelauer Hafenstraße nahm Gruber Bezug: „Es wird auch untersucht, ob eine Öffnung der Kuchelauer Hafenstraße sinnvoll ist, wenn ja, in welcher Richtung und für welche Verkehrsart“, so Gruber.

Wie die Verkehrslage im Baustellengebiet ab Dezember sein wird, bleibt also abzuwarten.