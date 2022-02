Das grausame Spiel mit der Angst der Opfer um ihre Kinder: Prozess

Als „unterstes Glied der Kette“ war eine 24-jährige polnische Staatsbürgerin am Landesgericht Korneuburg angeklagt. Sie sollte am 29. Oktober letzten Jahres „nur“ die 50.000 Euro von einem Ehepaar in Weidling in Empfang nehmen. Zuvor hatten zwei Komplizen das Paar – als falsche Polizisten – über einen Verkehrsunfall ihrer Tochter mit anschließender Fahrerflucht informiert und für diese eine Kaution in besagter Summe gefordert.

Daraus wurde allerdings nichts, da das Paar hellhörig wurde und die Polizei informierte. Statt groß abzucashen, klickten für die 24-Jährige an diesem Tag somit die Handschellen.

Mit der Angst der Opfer, um ihre Kinder zu spielen, ist nichts Schönes.“ Martin Gall-Vanek Richter

Das „Spektakulärste“ dieser Verhandlung am Landesgericht Korneuburg war das Schuldbekenntnis der Angeklagten, die gleich mit zwei Verteidigern, beide Doktoren ihres Fachs, vor Richter Martin Gall-Vanek erschien. Denn sonst wollte die in Deutschland lebende und italienisch gedolmetschte Polin nichts weiter sagen.

Der Polizeibericht dieses Betrugsversuchs zeige ein klares Muster, so der Richter. Und auch wenn die Angeklagte nur das „kleinste Rädchen“ sei, so könnte die Masche ohne sie auch nicht funktionieren, begründete Gall-Vanek seine Entscheidung. Das Urteil für die 24-Jährige: 15 Monate Freiheitsstrafe, wovon er zehn bedingt aussetzte. Der Richter mahnte: „Mit der Angst der Opfer, um ihre Kinder zu spielen, ist nichts Schönes.“

