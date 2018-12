Der Aufruhr um die umgebaute Telefonzelle, die als Austauschplatz für Literatur gedacht war, reißt nicht ab. Diesmal hingegen im positiven Sinne. Denn nun wurde sogar der ORF auf das Schicksal der „Zelle mit der Delle“ aufmerksam. Das freute den Obmann des Bildungs- und Geselligkeitsvereins (BGV) natürlich sehr.

Der Verein hat im Jahr 2012 erstmals im Vorraum des Ortszentrums Weidling eine „Bücherlade“ eingerichtet. Der Lions Club Klosterneuburg Babenberg stellte dafür kostenlos Literatur zur Verfügung. 2016 hat die Feuer-Polizei diese Einrichtung wegen der Brandgefahr verboten.

2017 wurde deshalb vom BGV die Telefonzelle am Beginn der Janschkygasse erworben und um 2.300 Euro in eine Büchertauschstelle umgewandelt. Heuer wurde diese Bücherquelle von einem Lastkraftwagen, der anschließend Fahrerflucht beging, demoliert und musste entsorgt werden. Die NÖN berichtete bereits mehrfach darüber.

Unermüdlich hat der Verein sich um eine neue Telefonzelle bemüht, die seit zwei Wochen am alten Standort steht. Durch einen Bericht in den NÖN wurde der ORF-Niederösterreich auf das Schicksal der Bücherquelle aufmerksam und bat den BGV um eine Stellungnahme vor der Kamera. Noch im Dezember wird das Interview mit dem Obmann Helmut Zuschmann in der Sendung „NÖ-Aktuell“ zu sehen sein.

Der Transport und der neuerliche Umbau der Telefonzelle wird den BGV laut Zuschmann weitere 1.700 Euro kosten.