Nach „panierten“ Missverständnissen darf Winzer und Buschenschankbesitzer Norbert Zeiner nun doch ganz legal seine Schnitzelvariationen in seinem Lokal anbieten.

Der Heurigenwirt hatte bisher ja keine volle Gastronom-Konzession. Sein Bruder Johann Zeiner, dem in St. Andrä-Wördern jedoch mit voller Konzession das Burgherren-Restaurant gehört, hat nun einen Nebenbetrieb im Buschenschank von Norbert angemeldet. Somit hat die Küche von Norbert ebenso die volle Konzession.

Dies verhalf Norbert letztlich zur Errungenschaft der Angebotserweiterung. Und natürlich freut sich Norbert sehr darüber, seine Gäste fortan mit seinem neuen Speise-Angebot verwöhnen zu können.

„Ich wünschte, unser Vater könnte das hier erleben, er wäre, ebenso wie unsere Mutter, sehr stolz auf uns.“ Johann Zeiner, Wirt vom Burgherren-Restaurant

Für Johann war klar, dass er seinem Bruder nach den vergangenen Missverständnissen helfen muss. Der Gastronom verbrachte seine Kindheit im Weidlinger Betrieb und half schon als als Busche im Buschenschank aus. Dementsprechend ist seine Bindung zu Elternhaus, Buschenschank und seinem Bruder Norbert.

Nachdem sich die Brüder Rat auf der Bezirkshauptmannschaft und der Wirtschaftskammer St. Pölten geholt hatten, beschlossen sie, in Norberts Buschenschank einen Nebenbetrieb anzumelden. So kommen Norberts Gäste künftig täglich in den Genuss warmer Speisen wie Schnitzel oder Gordon Bleu.

Für Johann ist klar: „Je größer das Angebot an Lokalen, desto mehr Belebung gibt auch es für die Heurigenkultur in den Gemeinden.“ Und weiter erklärt der Gastronom, dass er und sein Bruder künftig weitere Gespräche mit Mitbewerbern führen wollen, um Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden.

Die Brüder freuen sich über ihre familiäre Betriebskooperation. „Ich wünschte, unser Vater könnte das hier erleben, er wäre, ebenso wie unsere Mutter, sehr stolz auf uns“, so Johann Zeiner über den brüderlichen Erfolg.