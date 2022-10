Ende eines Traditionsbetriebs: Heuriger Trat-Wiesner wird verkauft

Er ist Weinbauer, Ortsvorsteher in Weidling und ist bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Der Tausendsassa heißt Martin Trat. Er hat 2004 den Heurigen Trat-Wiesner von den Eltern übernommen und seither ständig ausgebaut. Heute gehört dieser Heurigenbetrieb zu den renommiertesten und traditionsreichsten gastronomischen Einrichtungen Klosterneuburgs.

Doch für Martin Trat und seine Frau Sabine ist Schluss mit der Groß-Gastronomie: „Wir haben aktuell fünf Wochenenden Zeit für die Familie. Das ist uns einfach zu wenig.“

Seit 34 Jahren ist Martin Trat in der Gastronomie tätig. Jetzt will er damit Schluss machen und seinen Groß-Heurigen verkaufen. „In den letzten Jahren sind viele meiner Freunde und Wegbegleiter früh verstorben. Allesamt mit Familie und voll im Leben stehend. Das hat mir zu denken gegeben. Arbeit ist zwar mein Leben, aber so will ich nicht enden“, ist Martin Trat klar geworden.

„Wir wollen endlich ein bisschen mehr Zeit für uns und unserer beiden Kinder haben.“ Martin Trat Heurigenwirt

Den Ausschlag für diese Entscheidung den Heurigenbetrieb zu verkaufen, gab die Coronakrise und ihre Folgen, die heute noch zu spüren sind. Trat: „Wir hatten vor Corona zehn bis zwölf Mitarbeiter und wollten auf 16 Mitarbeiter aufstocken. Jetzt haben wir nur mehr sechs. Meine Frau Sabine steht von 10 bis 23 Uhr in der Küche.“

Durch Corona hätte sich im Betrieb alles verändert. Die Fachkräfte wären umgeschult worden. Heute gäbe es viel zu wenige qualifizierte Mitarbeiter. „Nur mit Hilfskräften zu arbeiten, ist nicht möglich. Wir wollten immer einen Jahresbetrieb führen und das geht mit Hilfskräften nicht. Den Betrieb zu verkleinern auch nicht. So bleibt nur die Option des Verkaufs“, so Trat.

Trat bleibt Weinbauer

Verkauft werden soll aber nur der Heurige, also das Grundstück mit den Wirtschaftsgebäuden. Die Landwirtschaft als Weinbauer will Martin Trat auf alle Fälle weiterführen. Dabei ist die Möglichkeit, dass ein Gastronom den Betrieb übernimmt für Trat mehr als unwahrscheinlich: „Bis sich das bei dem Kaufpreis amortisiert, vergehen Jahrzehnte. Das kann kein Betrieb stemmen. Ich glaube eher, dass es ein Privater übernehmen wird.“ Trat denkt aber auch daran, vielleicht einen kleinen Heurigen, der nur manchmal offen hat, nach dem Verkauf aufzumachen.

Wann der Verkauf über die Bühne gehen wird – das steht auch für Martin Trat in den Sternen: „Das kann Morgen sein, oder erst in Jahren. Bis dahin werden wir aber den Betrieb weiterführen. Das habe ich meinen Gästen versprochen.“

Wegen des Mitarbeiterproblems wird auch heuer der so beliebte Weihnachtsmarkt ausfallen. Nur an den vier Adventsonntagen will der Heurigenwirt kleine Events in seinem „Bergstadl“ veranstalten, denn auch gerade die großen Feste machen Probleme.

„Wir haben große Probleme mit dem Parken“, so Trat weiter, „auch weil die Rettung oft nicht durch kann. Da gibt es so dann und wann schon behördliche Probleme. Auch mit den Events ist es einfach schon zu viel geworden.“ Die Akzeptanz bei den Anrainern, was die Lärmbelästigung betrifft, hat sich auch sehr geändert.

Seitdem bekannt wurde, dass der Traditionsheurige Trat-Wiesner seine Pforten schließen wird, brodelt die Gerüchteküche. So soll aus dem Heurigen ein Reiterhof werden und der Grund der Betriebsschließung liege an Beziehungsproblemen zwischen Martin und Sabine Trat. „Das ist alles einfach falsch und ein Blödsinn“, versichert Martin Trat. „Wir haben zwar acht Pferde, aber einen Reiterhof wollen wir sicher nicht eröffnen. Und meine Ehe mit Sabine ist alles andere als in Gefahr. Im Gegenteil: Wir wollen endlich ein bisschen mehr Zeit für uns und unserer beiden Kinder haben. Mit 50 Jahren fängt man an zu überlegen, ob das Leben nicht mehr zu bieten hat.“

