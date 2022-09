Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die TV- und Werbesprecherin Stephanie Schmid und die Wiener Gin Botschafterin Alexandra Ghuneim von Habibi Dry Gin haben gemeinsam einen Weidlinger Gin kreiert.

Schon letztes Jahr war die erste Auflage ein Riesenerfolg und der Gin kurzerhand ausverkauft. „Das Geheimnis ist das wunderbare Aroma der Maiwipferl, das sind die hellgrünen Triebe der Fichten und Tannen im Mai“, verrät Stephanie Schmid, die in Weidling lebt und seit vielen Jahren selbst Maiwipferl-Sirup gegen Erkältungen nach dem Rezept ihrer Großmutter herstellt. „Wir wollten einen Gin machen, der ausschließlich aus Botanicals besteht, denen eine heilende Wirkung zugeschrieben wird. So hat man beim Trinken gleich ein doppelt gutes Gefühl“, so Schmid.

Er schmeckt wie ein Waldspaziergang nach einem Sommerregen.“ Stephanie Schmid TV- und Werbesprecherin

Er soll so wie ein Waldspaziergang nach einem Sommerregen schmecken, sagen die, die diesen Gin gekostet haben. Herrlich frisch und trotzdem ist es ein klassischer London Dry Gin, der sich auch wunderbar zum Mischen mit Tonic oder anderen Spirituosen eignet. Ein Allrounder aus dem Wienerwald. Benannt ist er nach der alten Lage „Weidling Eben“, aus der die Botanicals geerntet wurden. Die aktuelle Produktionsmenge ist auf 100 Flaschen limitiert, von der ein Teil beim Stadtmarketing erhältlich ist. Veredelt mit dem Wasser aus der Lourdesgrotte in Maria Gugging, ist es ein ortsübergreifendes Projekt. Fast schon ein Klosterneuburger Gin.

Schmid betreibt nebenbei mit der Villa Sonnenschein eine kleine Veranstaltungslocation für Familienfeste und Kindergeburtstage: „Ursprünglich ein Corona-Herzensprojekt“, so Schmid, „da der Garten groß genug für Nähe mit ausreichend Abstand ist und die Familie seit jeher für private Veranstaltungen gut ausgerüstet ist.“

