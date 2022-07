Gehetztes Rehkitz: Appell an Hundehalter

Werbung

Schock für die Tierhilfe Klosterneuburg, die um das Leben eines kleinen Rehs kämpft: „Das arme Kitz ist komplett durch den Wind. Wir wissen nicht, ob es den Stress überleben wird.“

Was war passiert? Von einem unangeleinten Hund die Kirchmayergasse hinunter gehetzt landete das Kitz nahe des alten FF-Hauses in einem Zaun. „Das arme Rehkitz versuchte verzweifelt sich aus dem Zaun zu befreien, schreiend um Hilfe. Dabei hat sich das Tier so stark verletzt, dass es versorgt werden muss“, klagt Obfrau Angelika Fuchs. Die blutigen Beinchen wurden verbunden, die Wildtierstation übernahm, nach Überstellung der Jägerschaft, die Pflege des verwundeten Rehs.

Dort bangt man nun: „Die Verletzungen sind zwar nicht so schlimm, aber benötigen eine lange Heilungsphase. Ob das Tier diesen Stress übersteht, wissen wir noch nicht. Die meisten sterben in diesem Alter nicht an den Wunden, sondern wegen der Stresssituation der Pflege.“

„Bitte nehmt euren Hund an die Leine“

Der Hund konnte gesichert werden. Die Tierhilfe, selbst alle Hundebesitzerinnen und -besitzer, fordert: „Bitte nehmt euren Hund an die Leine, vor allem die, die nicht abrufbar sind!“ Diesen Appell könne man gar nicht oft genug erwähnen.

Auf den Kosten für die Pflege des Rehkitzes bleibt die Tierhilfe sitzen, bedauert Fuchs. Und: Die Arbeit wird nicht weniger: „Wir haben mittlerweile die stolze Aufnahmezahl von etwa 480 Tieren in unserer Wildtierstation. Zum Vergleich: Voriges Jahr waren es etwa 520 das ganze Jahr und es kommen täglich fünf bis zehn Tiere dazu.“ Unterstützung an: Tierhilfe Klosterneuburg, AT67 3236 7000 1000 6666

