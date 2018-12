Im November wurde Martina Kronberger-Vollnhofer im Rahmen der fünften „look! – Women of the Year Award“-Gala im Wiener Rathaus geehrt. Die „Momo“-Gründerin nahm den Preis in der Kategorie „Woman of the Year“ für ihr soziales Engagement entgegen. Die Kinderärztin gründete im März 2013 das Kinderhospiz „Momo“, um schwerstkranke Kinder und ihre Familien zu Hause zu versorgen – medizinisch, pflegerisch und psychosozial.

„Ich freue mich sehr über diese ehrenvolle Auszeichnung, die ich vor allem für alle Mütter schwerstkranker Kinder, aber auch stellvertretend für alle Frauen in meinem Team entgegennehme. Sie leisten tagtäglich Großartiges und unterstützen schwerstkranke Kinder und ihre Familien professionell, mit all ihrer Fürsorge. Zudem sind Preise wie dieser für uns von unschätzbarem Wert, da sie Licht auf Organisationen wie unsere werfen“, so Kronberger-Vollnhofer. Uschi Pöttler-Fellner (Herausgeberin des Magazins look!) zeichnet mit diesem Preis nationale und internationale Frauen aus, für ihr Engagement für Andere und ihre Visionen, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen.

Im Rahmen der Gala wurde ein Kleid der Designerin Eva Poleschinski versteigert. Mit dem Reinerlös in der Höhe von 10.000 Euro wird Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam „Momo“ unterstützt. „Ich danke von Herzen für diese großzügige Spende. Das ist eine sehr wichtige Hilfe, da unser Kinderhospiz rein spendenfinanziert ist“, freute sich die Gewinnerin.

Martina Kronberger-Vollnhofer war über 20 Jahre lang im St. Anna Kinderspital als pädiatrische Hämatoonkologin tätig. Seit vielen Jahren liegt ihr die palliative Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie die Betreuung der gesamten Familie besonders am Herzen. Neben der Leitung von „Momo“ engagiert sie sich als Kinderhospizbeauftragte im Dachverband Hospiz Österreich.