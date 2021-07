Bis jetzt mussten sich die Weidlinger Pfadfinder damit begnügen, ihre Aktivitäten über Videokonferenzen oder unter strengen Abstandsregeln und anderen Covid-Schutzmaßnahmen abhalten zu dürfen. Dabei wurden viele kreative Ideen geboren, wie man trotz widriger Umstände ein möglichst lustiges und würdiges Gemeinschaftsleben gestalten könnte.

So war zum Beispiel der Nikolo-Besuch im Dezember über Zoom eine sehr nette Idee, die auf viele positive Reaktionen stieß. Auch das traditionelle Georgs-Lagerfeuer am 23. April wurde in einen Online-Kochwettbewerb umgewandelt. Auch davon waren sämtliche Teilnehmer begeistert. Am Pfingstmontag wurde eine Wander-Challenge ins Leben gerufen, bei der die Pfadis in Kleingruppen ihre Impressionen auf Instagram teilten und so ihre Routen dokumentierten.

All diese Events, so kreativ sie auch gewesen sein mögen, hätten die Pfadfinder nicht für alle Ewigkeit von ihren gemeinsamen, gewohnten Unternehmungen in der Natur oder im Heim vertrösten können. Da war es doch klar, dass man mit den aktuellen Lockerungen auch keine Zeit verlieren wollte, um die nächsten Veranstaltungen möglichst zeitnah zu planen.

So konnten sich als erste Altersgruppe die Ranger und Rovers (16 bis 21 Jahre) Anfang Juni endlich wieder persönlich zu ihrer ersten Heimstunde seit Langem zusammenfinden. Bei dem Zusammentreffen durfte natürlich auch kein Lagerfeuer fehlen. „Ende März wurden einige Caravelles und Explorer zu den Ranger und Rovers überstellt. Diese wurden in der Heimstunde herzlich willkommen geheißen. Bei Steckerlbrot über der offenen Flamme und einem Spritzer wurden Pläne zum diesjährigen Sommerlager geschmiedet. Wo soll die Jurte aufgestellt werden und was wollen wir kochen? Was wollen wir alles unternehmen, wo doch das erste Lager seit 2019 ansteht? Die Köpfe rauchten, und an Ideen fehlte es nicht“, wird auf der Homepage der Pfadis über den stimmungsvollen Inhalt dieses Treffens berichtet. „Mit Pfadfinderliedern endete der Abend und das Feuer erlosch. Nicht aber die Leidenschaft zum Pfadfindern und die Vorfreude auf weitere Heimstunden“, so endet der Bericht und betont nochmals die positive Grundstimmung und Vorfreude auf den Sommer.

Es ist geplant, dass alle Stufen auf ihre Sommerlager fahren. „Teilweise verkürzt und natürlich mit einem Präventionskonzept, aber es wird am Ende des Sommers viel zu erzählen geben. Natürlich hoffen wir auch diesen Sommer auf einen möglich reibungslosen Beginn im Herbst“, heißt es dazu im Newsletter der Weidlinger Pfadfinder. Auch ein Eröffnungsfeuer soll im September abgehalten werden, und auch die Biber (5 bis 7 Jahre) sollen wieder starten. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass auch das beliebte Entenrennen noch im Laufe der nächsten Monate nachgeholt werden kann.