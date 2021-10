Prickelndes Vergnügen beim Biowein-Buschenschank Meißner

Österreich hat einiges an erlesenen Tropfen im Gebiet des edlen Schaumweines zu bieten. Dabei darf der prickelnde Genuss nicht zu kurz kommen. Anlässlich des österreichischen Sekttages veranstaltete der Biowein-Buschenschank Meißner die „Tage des Sektes“. Am vergangenen Wochenende luden Wolfgang Meißner und seine Familie zur Verkostung von Schaumweinen und passenden regionalen Schmankerln ein.

Der österreichische Sekt befindet sich im Aufwind. Gleichzeitig ist der Tag des Sektes, der am 22. Oktober gefeiert wird, auch der Startschuss für die beginnende Sekt-Hochsaison. Sekt ist ideal als Aperitif oder um besondere Momente zu zelebrieren, weniger geläufig ist jedoch, wie gut er sich auch als Speisebegleiter eignet.

Die Entstehung des Sektes

„Insgesamt haben wir sechs verschiedene Sorten in zwei unterschiedlichen Linien“, erklärt Wolfgang Meißner. Diese beiden Linien unterscheiden sich in ihrer Herstellmethode. Bei der traditionellen Flaschengärung findet die zweite Gärung in der Originalflasche statt. D

iese wird nach der Füllung mit einem Kronkorken und zum Teil zusätzlich mit einer Bidule verschlossen. Anschließend wird der Sekt zur Kühlung und Gärung für mindestens neun Monate eingelagert. Nach Ende der Lagerzeit wird die abgestorbene Hefe durch Drehung und Neigung der Flasche in einem speziell abgestimmten Rüttelprozess, auch Remuage genannt, in den Flaschenhals bewegt. Der daraus entstehende Hefepfropf wird durch Degorgieren entfernt: Die Rohsekte werden nach dem Abrütteln in ein Kältebad getaucht, sodass die gesammelte Hefe zu einem Propfen gefriert. Dieser wird nach vorsichtigem Öffnen der Flasche aus dem Hals geschossen.

Wer Schaumwein herstellt, muss definitiv Geduld mitbringen und vorausplanen.“ Wolfgang meißner Heurigenwirt

Der Schaumwein der traditionellen Methode ist der Blanc de Blanc. Die zweite Linie unterscheidet sich darin, dass der Hefepropfen nicht aus der Flasche geschossen wird. Dieser naturtrübe Schaumwein, auch Petillant Naturell genannt, ist naturbelassener, ungeschwefelt und unverfälschter als die Sekte der ersten Linie.

Aus dem Hause Meißner

„Wir sind eine kleine Sektschmiede, und bei uns geht alles von Hand“, erzählt Meißner stolz. In diesem Jahr verkostet der Buschenschank süßlichen Chardonnay, Donauriesling mit einer starken Marillennote, Blanc de Noir, der sehr mild ist, und die Sorte Isabella. Diese wird aus der Uhudler-Traube gewonnen und hat eine unverkennbare Waldbeernote. Meißner empfiehlt, diesen erst am Schluss zu kosten, wegen des starken Aromas.

Meißners Sekt reift mindestens neun Monate. Einzelne Rebsorten liegen mehr als 64 Monate.

Sieht man sich die österreichische Sekt-Pyramide an, lassen sich drei Etappen erkennen. Um einen klassischen Sekt (unterste Stufe) herzustellen, sind alle Methoden der Sekterzeugung erlaubt, die Hefe muss allerdings mindestens neun Monate ruhen. Die zweite und mittlere Stufe namens Sekt „Reserve“ sieht vor, die Trauben ausschließlich per Hand zu ernten. Ebenso muss eine traditionelle Flaschengärung durchgeführt werden, die mindestens 18 Monate andauert.

Auf der Spitze befindet sich die oberste Qualitätsstufe namens „Große Reserve“. Es ist ausschließlich eine Handlese und eine traditionelle Flaschengärung erlaubt. Der Gärungsprozess dauert mindestens 30 Monate.