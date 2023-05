Da stehen sie: Bäume, wohin man schaut

Die Feuerwehr Weidling hatte diees Jahr einen besonders großen Baum, und brauchte daher etwas technische Hilfe. Foto: NÖN, Wollmann

Und schon sieht man sie wieder überall. Das traditionelle Maibaumaufstellen hat sich wohl kaum eine Gemeinde entgehen lassen. So auch in Weidling und Weidlingbach. Die Feuerwehr Weidling stellte am Sonntag, 30. April, einen besonders großen Baum auf. 24 Meter misst der Riese, der nun das Feuerwehrhaus ziert.

Am Montag, 1. Mai, ging es in Weidlingbach hingegen etwas uriger zu. Der Baum war zwar etwas kleiner als der der Kollegen, maß aber trotzdem noch stattliche 19 Meter. Außerdem stellten die Kameradinnen und Kammeraden den Baum auf traditionelle Weise von Hand auf.

