Nach den offenen Worten von Ortsvorsteher Martin Trat bezüglich der wenigen Parkplätze in Weidling und dem geplanten Neubau bei der ehemaligen Feuerwehr meldet sich nun auch das „Team Weidling“ zu Wort. Trat kritisierte das Parkverhalten einiger Weidlinger und sprach sich gegen Abstell-Egoismus aus.

Mit einem „Offenen Brief“, wendete sich nun Irene Edtmayer im Namen des „Team Weidling“ an Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Vizebürgermeister Roland Honeder sowie Ortsvorsteher Martin Trat. Edtmayers Kritik bezieht sich dabei nicht auf den geplanten Neubau selbst, sondern den wenigen Parkraum, der bereits jetzt teils überfüllt wäre. Auch soll bereits jetzt das Verkehrsaufkommen sehr hoch sein und würde laut Edtmayer mit dem geplanten Neubau steigen. Besonders die Weidlingbachgasse und Feldergasse wären dahingegen stark belastet.

In ihrem Brief bietet Edtmayer auch Lösungsvorschläge an. So schreibt sie zum Beispiel: „Unser Vorschlag wäre, die vorgesehene Tiefgarage nicht nur eingeschossig, sondern zweigeschossig zu planen, damit wären etwa 30 Parkplätze mehr geschaffen, die dann vorrangig, mit von der Gemeinde großzügig gefördertem Tarif, den bereits ansässigen Personen zugeteilt werden könnten.“

„Feldergasse ist Naherholungszone“

Ein weiterer Kritikpunkt ist für Edtmayer und das „Team Weidling“ das „Furtfahrverbot“. Dieses würde bereits jetzt nicht eingehalten werden. Alle Anrainer seien einem hohen Lärmpegel und einer hohen Feinstaub-Belastung ausgesetzt. So sei besonders die Feldergasse eine sogenannte „Naherholungszone“ für Spaziergänger, Radfahrer und Kinder. „Alle diese Zonen und deren Benutzer werden durch zusätzlichen Verkehr stark beeinträchtigt“, so Edtmayer. In dem Zusammenhang stellt sich ihr die Frage: „Wie können wir sicherstellen, dass diese Naherholungszone erhalten bleibt und nicht weiter Verkehrsbelastungen in der Feldergasse auf uns zukommen?“ Die effizienteste Lösung ist laut Edtmayer ein Boller oder Schranken in der Furt.

Ebenso wurde eine Frage bezüglich der Vergabe der geplanten, geförderten Wohnung und der Bevorzugung von jungen Weidlingern, wie es Vizebürgermeister Roland Honeder gegenüber der NÖN erklärt hatte, gestellt. So fragt Edtmayer: „ Wie wird sichergestellt, dass junge Weidlinger vorrangig bei der Wohnungsvergabe behandelt werden?“ Auf den „Offenen Brief“ des „Team Weidling“ reagierte nun auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlagen. In seiner Antwort bedankte er sich zunächst für den Einsatz des „Team Weidling“ für ein lebenswertes Weidling.

Bürgermeister meldet sich ebenfalls zu Wort

Er schrieb weiters, dass er den Vorschlag, weitere Parkflächen zu schaffen, an den Bauherrn übermitteln würde. Auch zur Vergabe der neuen Wohnung an junge Weidlinger antwortete Schmuckenschlager: „Die Stadtgemeinde besitzt ein Vorschlagsrecht für Mieter der zu errichtenden Wohnungen.“

Die Baugesellschaft für den geplanten Neubau beim ehemaligen Feuerwehrhaus „Heimat Österreich“ lädt nun am Donnerstag, 13. September zur Projektpräsentation ein. Interessierte und Anrainer sind ab 18 Uhr beim Heurigen Trat-Wiesner herzlich willkommen.