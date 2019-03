Dank der vielen Mountainbike-Trails im Wienerwald wird das Biken in den Wäldern immer beliebter und erfreut sich einer immer größer werdenden Fangemeinde. Gerade an Plätzen, wo Mensch, Tier und Natur aufeinandertreffen, ist aber natürlich auch gegenseitiger Respekt und Achtsamkeit gefragt.

Im letzten Jahr konnte für die Rad-Trails positive Bilanz auf allen Ebenen gezogen und somit das Streckennetz auch weiter ausgebaut werden: Ein großer Erfolg für die Plattform „Mountainbiken im Biosphärenpark Wienerwald“ (MTB). So wird es auch heuer wieder Mountainbiker auf die Strecke nach Weidlingbach ziehen.

Für die Plattform „Mountainbiken im Biosphärenpark Wienerwald“ – bestehend aus dem MTB-Verein „WienerWaldTrails“, dem „Biosphärenpark Wienerwald Management“, den „Österreichischen Bundesforsten“ (ÖBf), dem „Stift Klosterneuburg“, dem „Forstbetrieb der Stadt Wien“ (MA 49) und dem „Wienerwald Tourismus“ – stellt sich nach jahrelangen Bemühungen ein wichtiger Erfolg ein: Das MTB-Streckennetz im Wienerwald kann nach Auslaufen der Verträge 2018 nicht nur erhalten, sondern auch erweitert und verbessert werden.

Gemeinsame Finanzierung

Entscheidend für den großen Schritt nach vorn war die Bereitschaft der Wienerwald-Gemeinden, die gemeinsame Finanzierung für das neue Streckennetz aufzustellen, sowie der Länder Niederösterreich und Wien,

einen umfassenden Beitrag für legales Mountainbiken in der Region zu leisten. So kann den Besuchern nicht nur ein erweitertes Wegenetz, sondern auch ein neues Streckenmanagement geboten werden.

Für dieses Streckenmanagement zeigt sich der Wienerwald Tourismus mit seinem Geschäftsführer Christoph Vielhaber, der sich mit großem Einsatz der Weiterentwicklung des MTB im Wienerwald verschrieben hat, verantwortlich: „Wir sind sehr froh, dass wir mit geplanten Verbesserungen des Streckennetzes nicht nur ein tolles Angebot für die Mountainbikerinnen und Mountainbiker in Niederösterreich und Wien schaffen können, sondern auch eine wichtige Grundlage für mögliche touristische Nutzung.“

Das gesamte Routennetz, das um zahlreiche Single-Trails und Verbindungsstrecken ergänzt wird, erhält im Laufe des Jahres 2019 eine neue Beschilderung. Die Verbesserungen und neuen Routen werden im Laufe der nächsten Monate schrittweise freigegeben, ebenso wird die gesamte Neubeschilderung der Strecken noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Schließlich soll auch für Ortsfremde klar sein, welche Strecken befahren werden können und welche nicht als MTB-Weg benutzt werden dürfen. „In Wien gibt es sieben Mountainbike-Strecken, die in den Wienerwald führen. Alle empfohlenen Routen berücksichtigen Naturschutzziele – Naturschutz und Freizeitnutzung werden hier in Einklang gebracht. Umso wichtiger ist es, die Fair Play-Regeln zu beachten“ so Andreas Januskovecz, Forstdirektor der Stadt Wien.

Gute Zusammenarbeit in Weidlingbach

Anlässlich des Streckenausbaus sprach die NÖN mit Weidlingbachs Ortsvorsteherin Traude Balaska über den Mountainbike-Trail und die Unfallbilanz des vergangenen Jahres: „Ich habe mit der Freiwilligen Feuerwehr gesprochen. Es gab im Vorjahr drei Einsätze, zwei schwer Verunfallte, die von der Rettung geholt werden mussten, und einen leicht Verunfallten, der selbst ins Krankenhaus fahren konnte.“

„Ich glaube, dass es verhaltenstechnisch viel besser und der Andrang weniger geworden ist, da ja doch auch andere Trailstrecken angeboten werden und es aber auch mit der FF sowie den Anrainern eine gute Zusammenarbeit gibt“, zieht Balaska abschließend eine positive Bilanz.