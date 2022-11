Klosterneuburgs Handel: Beratung und individueller Service

Werbung

Der Startschuss ist gefallen: Das erste Adventwochenende setzten auch den Anfang für die Jagd nach Weihnachtsgeschenken. In Klosterneuburg startete die Einkaufsphase allerdings eher verhalten und gemütlich. Der stationäre Handel hofft auf mehr Geschäft in den kommenden Wochen.

„Die Klosterneuburger Handelsbetriebe setzen schon seit eh und je auf besondere Beratung und einen sehr individuellen Service, sie sind ihr Plus gegenüber der Online-Konkurrenz.“ Gerda Eckl vom Wirtschaftsverein

Seit vielen Jahren ist die „Goldschmiede Wertl“ ein Traditionsbetrieb mit Sitz am Stadtplatz. Hier kennt man das Phänomen: Die ersten beiden Adventwochen sind die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger noch zurückhaltend bei der Geschenksuche. Erst dann legen sie los.

Besonders in den letzten Tagen vor Weihnachten schlagen sie dann zu und kaufen ihren Liebsten Geschenke. Deshalb hatte man hier auch am ersten Adventsamstag nachmittags zu. Ab dem 12. Dezember wird dann aber sogar die Mittagspause gestrichen, damit die Kundinnen und Kunden, die meistens schon genau wissen, was sie wollen, einkaufen können.

Auf mehr Geschäft in den kommenden Wochen hoffte auch der Wirtschaftsverein Klosterneuburg. „Weihnachten ist ein ganz besonderes Fest und da möchte jeder seine Lieben beschenken. Die Klosterneuburger Handelsbetriebe setzen schon seit eh und je auf besondere Beratung und einen sehr individuellen Service, sie sind ihr Plus gegenüber der Online-Konkurrenz“, erklärt Gerda Eckl vom Wirtschaftsverein.

Aktionen für Kunden und den lokalen Handel

Neben der Konkurrenz aus dem Internet werden in diesem Jahr hohe Energiepreise und die Inflation das Kaufverhalten beeinflussen. Davon ist auch Eckl überzeugt: „Auf der einen Seite werden Menschen, die finanziell nicht so gut abgesichert sind, bescheidenere Präsente kaufen und jene, die aus dem Vollen schöpfen können, greifen zu teuren Überraschungen, denn wer weiß, was man im nächsten Jahr für denselben Preis noch bekommt.“

Dass diese Faktoren das Weihnachtsgeschäft beeinflussen werden, glaubt auch Markus Fuchs, Obmann der Wirtschaftskammer Klosterneuburg: „Es ist aber anzunehmen, dass viele Leute aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten vielleicht bei den Weihnachtseinkäufen einsparen werden und müssen.“ Ob dies dann auch in der Babenbergerstadt der Fall sein werde, kann man allerdings nach dem ersten Wochenende nicht einschätzen.

Anreize, seine Weihnachtseinkäufe vor Ort zu tätigen, gibt es einige. So lockt der Geschäfts-Adventkalender wieder in 24 Geschäfte, die hinter ihrem Türchen etwas besonders für ihre Kunden versteckt haben. Und auch die Wirtschaftskammer unterstützt die Unternehmer mit Aktionen wie „Nah, sicher!“ oder „Kauf Lokal“.

