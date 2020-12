Wie es nach dem 7. Dezember mit dem Lockdown weitergehen, und welche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft gelten soll, gibt es zwar Tendenzen vonseiten der Regierung, aber noch keine offiziellen Bestimmungen. Daher lässt sich auch vorsichtig darüber spekulieren, wie Weidling seinen schönen Weihnachtsmarkt heuer abhalten könnte.

Ganz unabhängig davon, wie realistisch das Szenario eines „coronakonformen“ Adventmarktes überhaupt sein mag, lassen sich grobe Prognosen bezüglich möglicher Termine stellen. Ob es in Weidling einen Weihnachtsmarkt mit Maske, Abstandsregel und Personenbeschränkung geben wird, gibt Ortsvorsteher Martin Trat Einblick: „Definitiv können wir erst nach dem 8. Dezember sagen, ob daraus heuer überhaupt etwas wird.“ Für den 7. Dezember plant die Bundesregierung die Neubewertung der Lage für die Vorweihnachtszeit.

„Falls es irgendwie möglich sein sollte, danach den Markt zu eröffnen, dann wird er heuer in deutlich kleinerer Form ausfallen als gewohnt“, so Trat. „Möglicherweise wäre dann der 12. Dezember ein Datum dafür. Falls es vor dem 16. oder 17. nicht ginge, dann fällt er heuer leider ganz aus“, erklärt der Ortsvorsteher weiter. Am Sonntag, 20. Dezember müsste er diesen nämlich schließen, damit wäre eine Öffnung für nur drei Tage weder sinnvoll noch rentabel.