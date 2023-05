Zwei Minister auf der Schulbank in Klosterneuburg

Die HBLA Klosterneuburg ist einzigartig: Sie ist die einzige Bundeslehranstalt für Obst- und Weinbau in Österreich und die älteste bestehende Weinbauschule der Welt, gegründet 1860. Vom Angebot der Schule und ihren Leistungen machten sich Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Bildungsminister Martin Polaschek vergangene Woche selbst ein Bild.

„Für das Landwirtschaftsministerium als Schulerhalter ist das eine klare Bestätigung unseres Modells der Verbindung von Lehre, Forschung und Praxis an unserer Wein- und Obstbauschule. Heute werden die Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Weinbau und Kellerwirtschaft, Obstbau und Obstverarbeitung ausgebildet und auf die Praxis vorbereitet“, erklärte Landwirtschaftsminister Totschnig.

Die Schule bereitet junge Menschen auf ihre zukünftige Tätigkeit im Bereich der Landwirtschaft und Wirtschaft vor. Schülerinnen und Schüler werden auf die nationalen und internationalen ökologischen wie auch ökonomischen Anforderungen der Wirtschaft und Gesellschaft vorbereiten. Zudem werden Weiterbildungskurse und Beratung angeboten.

„Ideale Verknüpfung von Forschung und Lehre“

„Das zugehörige Bundesamt und Forschungszentrum Klosterneuburg ermöglicht eine ideale Verknüpfung von Forschung und Lehre. So fließen aktuelle Forschungsinhalte direkt in den Unterricht ein“, erklären Totschnig und Polaschek. Im Bundesamt werden einerseits anwendungsorientierte und praxisbezogene Forschungsprojekte und Versuchsanstellungen bearbeitet – andererseits im Dienstleistungsbereich Gutachten und Prüfzeugnisse erstellt.

Und ein Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit. Bildungsminister Polaschek betont: „Nachhaltigkeit hat sowohl in der Landwirtschaft als auch in unseren Schulen einen besonderen Stellenwert. Mit ,Energie:Bewusst' habe ich erstmals eine Initiative für mehr Umweltschutz, Nachhaltigkeit und den effizienten Umgang mit Energie in unseren Bildungsrichtung geschaffen. Wie sehr der Nachhaltigkeitsgedanke bereits in der Schulpraxis gelebt wird, hat mein heutiger Schulbesuch gemeinsam mit meinem Kollegen Bundesminister Totschnig eindrucksvoll gezeigt“, lobt der Bildungsminister die Klosterneuburger Schule.

