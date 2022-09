Stift Klosterneuburg feiert 300 Jahre Presshaus

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im September sorgen das Weingutsfest unter dem Motto „300 Jahre Presshaus in der ehemaligen Chorfrauenkirche“ sowie ein Konzert mit Tini Kainrath für besonderen Genuss im Weingut Stift Klosterneuburg.

Am Freitag, 2. September ist Sängerin Tini Kainrath im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzer:innen“ zu Gast im Weingut Stift Klosterneuburg. Die facettenreiche, erfolgreiche Sängerin sorgt mit ihrem Programm „Wia a rode Rosn“ ab 20 Uhr für einen besonderen Kulturabend im ältesten Weingut Österreichs, open air im Jungherrngarten vor dem Besuchereingang des Stiftes (bei Schlechtwetter im Binderstadl). Begleitet wird sie dabei von Peter Havlicek (Stimme, Kontragitarre).

Zuvor werden um 18 Uhr eine Führung durch den Weinkeller sowie natürlich eine Weinverkostung (19 Uhr) angeboten. Tickets sind im Onlineshop erhältlich unter www.stift-klosterneuburg.at/ shop/veranstaltungs-tickets.

Am Samstag, 10. September von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 11. September von 11 bis 19 Uhr feiert man wiederum das traditionelle Weingutsfest, das diesmal ganz unter dem Motto „300 Jahre Presshaus in der ehemaligen Chorfrauenkirche“ steht.

Neben einer großen Weinbar mit allen Weinen aus dem Stiftsweingut Klosterneuburg ist auch das Weingut Kracher zu Gast, eine Auswahl bester Delikatessen verschiedener Produzenten und Foodtrucks sorgt für kulinarischen Genuss. Für Weinliebhaber gibt es zwei „Masterclasses“, bei denen man sein Wissen vertiefen kann. Anmeldung: 02243 411-548.

Seit seiner Gründung im Jahr 1114 betreibt das Stift Klosterneuburg Weinbau und ist damit das älteste Weingut Österreichs. Mit einer Rebfläche von 108 Hektar zählt es zu den größten und renommiertesten Weingütern des Landes. Die ehemalige Chorfrauenkirche. stellt den einzigen Rest des Frauenstiftes dar. 1722 wurde sie entweiht und in der Folge wirtschaftlich genutzt.

