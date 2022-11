Klosterneuburgs 2022er: Ein überraschend guter Jahrgang

Das ganze Jahr über überwachten die Klosterneuburger Winzerinnen und Winzer mit Argusaugen ihre Weinberge. In diesem Jahr hat ihnen das Wetter so einige Nerven gekostet. Aber trotz der extremen Trockenheit und dem vielen Regen im September können sie nun eine positive Bilanz ziehen. Der Wein 2022 präsentiert sich jetzt schon sehr harmonisch mit guter Struktur.

„Die Weinlese 2022 war wegen der Witterung nicht leicht und herausfordernd“, erinnert sich Reinhard Eder, Direktor der HBLA für Wein- und Obstbau. Dennoch konnten die Weinbauschule und auch die anderen Klosterneuburger Betriebe die Ernte vor allem dank motivierter Lesekräfte und in manchen Betrieben mit Lesemaschinen – nicht in der HBLA – die Trauben größtenteils in den kurzen, günstigen Schönwetterphasen geerntet werden.

Eine ähnlich Bilanz der Weinlese zieht auch Wolfgang Hamm, Leiter des Weinguts des Stifts Klosterneuburg: „Die häufigen Niederschläge im September haben uns zu Beginn der Weinlese schon die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben. Gott sei Dank hat sich dann im Oktober eine stabile Schönwetterperiode eingestellt. Das traumhafte, sonnige und windige Herbstwetter hat uns dann eine großartige Reifeentwicklung beschert.“

Das Stift Klosterneuburg hat nicht nur in der Babenbergerstadt Weinberge, sondern auch im Süden Niederösterreichs. Aber auch bei diesen Standorten ist Hamm mit der diesjährigen Weinlese zufrieden.

Leopold Kerbl, Obmann des Weinbauvereins Klosterneuburg, war von der Qualität und der Quantität der heurigen Ernte trotz des Wetters überrascht. Foto: privat

„Trotzdem die Regenmengen im September in Tattendorf, wo unsere Rotweine wachsen, höher waren als in Klosterneuburg, haben die lockeren Schotterböden der Thermenregion das Wasser rasch versickern lassen. Dadurch ist es glücklicherweise zu keiner starken Wassereinlagerung in den Trauben und auch zu keinem Aufplatzen der Weintrauben gekommen. Wir konnten in allen unseren Weingärten in Klosterneuburg, Wien, Gumpoldskirchen und Tattendorf gesunde und vollreife Trauben ernten“, erklärt Hamm.

Dass es nicht überall so gut gelaufen ist, weiß auch Leopold Kerbl, Obmann des Weinbauvereins Klosterneuburg. „Bei uns sind die Trauben reif und gesund. Das ist aber nicht überall der Fall, zum Beispiel in der Wachau nicht“, berichtet Kerbl von Gesprächen mit anderen Winzern aus einer der bekanntesten Weinregionen Niederösterreichs.

Kunst der Kellermeister ist nun gefragt

Die Qualität der Klosterneuburger Weine wurde von diesen Wetterkapriolen zum Großteil verschont. Und auch die Quantität war überraschend gut. „Die Weine des neuen Jahrgangs präsentieren sich selbst in dieser frühen Phase schon sehr harmonisch mit guter Struktur“, macht Wolfgang Hamm schon mal Gusto auf eine Kostprobe. Allerdings werden die Weine nicht so fruchtig werden. Durch die Trockenheit haben die Trauben eine dickere Schale bekommen und sind daher nicht so fruchtig.

Allerdings können die Klosterneuburger Weinexpertinnen und Experten auch dabei noch etwas verbessern, erklärt Reinhard Eder: „Die Zuckergradation ist gut (nicht extrem), das heißt, es sind normale Alkoholgehalte zu erwarten, die Säuregehalte sind eher niedrig, aber da kann man als Expertin oder Experte im Keller gegensteuern.“ Und weiter: „Ich vermute, dass die Jungweine sehr gut und leicht trinkbar werden, möglicherweise sind sie eher kurzlebig und sollten daher nicht viele Jahre gelagert werden. Auch das ist wegen der Trockenheit im Sommer.“

Von dieser Qualität überzeugt sich auch durchgehend Leopold Kerbl in seinem eigenen Weinkeller. Ende November steckt er wieder aus und dann kann man seine neuen Weine verkosten. Die jungen Weine vom Stift und der HBLA kann man bereits selbst auf ihre Qualität überprüfen. Wolfgang Hamm hat dabei einen besonderen Tipp, welche Weine dennoch von dem doch extremen Wetter profitiert haben: „Die Burgundersorten, allen voran der Weißburgunder sowie der St. Laurent haben heuer eindeutig die Nase vorn.“

