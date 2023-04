Maria Gugginger Reitkultur-Verein stellt Weichen für Jubiläum

Die ordentliche Generalversammlung 2023 fand auf Einladung im Equiliber Reitkunstzentrum in Wulkaprodersdorf im Burgenland statt. Nach Niederösterreich und Wien hat erstmals eine Generalversammlung des Reitkultur-Vereins Weiß-Blau-Gold im Burgenland stattgefunden.

Generalversammlung 2023 mit Weichenstellung für das Jubiläumsjahr 2025

Bei der Generalversammlung des Reitvereins wurde einstimmig die Ausrichtung des Jubiläumsjahres beschlossen - der Verein feiert 2025 sein 25jähriges Bestandsjubiläum. Der Auftakt zu den Feierlichkeiten erfolgt am 8. Jänner 2025 und der Abschluss findet am 8. Jänner 2026 statt. Am 8. Jänner wird das Fest von Severin von Noricum, Vereinspatron und einer der Schutzheiligen Österreichs, gefeiert. Der in Niederösterreich ansässige Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Förderung des kulturellen Aspekts zum Thema Pferd im Einklang mit dem sportlichen.

