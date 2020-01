200 Patienten werden am Weißen Hof derzeit betreut. Es sind vor allem Querschnittsgelähmte und Trauma-Patienten, die sich hier – umringt von einer grünen

Natur-Oase – von ihren schweren Schicksalsschlägen erholen. Ab 2026 soll das Geschichte sein: Das AUVA-Rehazentrum wird in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling umziehen.

NOEN Knapp 350 Mitarbeiter zählt das Reha-Zentrum Weißer Hof derzeit. 2026 soll die AUVA-Gesundheitsstätte nach Meidling übersiedeln. In einer Umfrage des Betriebsrats sprechen sich 86 Prozent der Belegschaft für einen (Teil-)Erhalt des Standorts aus. privat

Bis zur Übersiedlung soll der Betrieb in Klosterneuburg weitergeführt werden – zur vollsten Zufriedenheit der Patienten, versicherte die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt. Über die weitere Nutzung gebe es laufend Gespräche, darunter auch mit dem Land Niederösterreich. Geht es nach der Belegschaft des Weißen Hofs, würde das Gebäude – auch nach 2026 – ein

Reha-Zentrum beherbergen. Der Betriebsrat wehrt sich gegen

eine gänzliche Aufgabe des Standorts.

Umfrage: 86 Prozent für Standort-Erhalt

Eine Umfrage unter 137 Kollegen – über 40 Prozent der knapp 350 Mitarbeiter haben abgestimmt – gibt dem Betriebsrat recht: 86 Prozent wollen, dass zumindest Teile des Rehabilitationsangebots in Klosterneuburg bleiben. 42 Prozent sind auch bereit, an Diskussionen oder Kundgebungen teilzunehmen.

Rehazentrum Weißer Hof soll 2026 aus Klosterneuburg absiedeln

„Es ist wohl schwer erklärbar, warum etwa Querschnittspatienten, die oft monatelang im Reha-Zentrum sind, besser in der Großstadt aufgehoben sein sollten. Die Umgebungsbedingungen sind zweifellos ein mitbestimmender Faktor einer gelungenen Rehabilitation“, heißt es in einem internen Schreiben an die Mitarbeiter, das der NÖN zugespielt wurde.

Die bevorstehende Übersiedlung ist keine Überraschung für die Belegschaft: Gerüchte gibt es schon lange, im Herbst wurden die Mitarbeiter offiziell informiert. Damals habe „resignierte Ruhe“ geherrscht, erzählt Siegmund Linder, stellvertretender Betriebsrats-Vorsitzender: „Jetzt werden die Rufe, dass wir nicht aufgeben können, immer stärker.“ Der Weiße Hof sei wie ein Zauberberg, Mitarbeiter und Patienten genießen die geschützte Ruhe mitten im Grünen.

Gleichzeitig gibt Linder zu, dass manche Patienten in der Stadt besser aufgehoben wären – etwa für Tagesrehabilitation oder Therapien, die an ein Unfallkrankenhaus gebunden sind. Der Großteil der derzeitigen Patienten profitiere aber von der Natur – die Lage ermöglicht, dass sie sich ganz auf ihre Reha konzentrieren können. Linder: „Man muss sich überlegen, wer wo besser aufgehoben ist. Wir wollen in keinster Weise stur sein und suchen die Diskussion mit den Entscheidungsgruppen.“ Hier erwartet der Betriebsrat Schützenhilfe von Patienten.

Für Linder ist aber auch klar: „Kollegen, die hier einen Arbeitsplatz haben und auch lieber hierbleiben möchten, sollen dafür auch weiterhin die Möglichkeit haben.“