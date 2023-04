VHS Klosterneuburg: Neue Kurse und Kursleiter gesucht

Die Planung des kommenden Kursjahres 2023/24 der Volkshochschule Urania Klosterneuburg hat bereits begonnen: Nach der Corona-Pandemie wurden mehrere neue Kurse erfolgreich ins Programm genommen – das Angebot wurde damit noch vielfältiger und attraktiver. Neue Kurse wurden ebenso gestartet, wie zusätzliche Workshops und neue Bildungsfahrten und Führungen angeboten. So starten etwa Ende April und Anfang Mai Kurse für Seniorinnen und Senioren und für Menschen mit Demenz, aber auch Bewegungskurse für Schwangere und Mütter nach der Geburt.

„Gerade jetzt sind die Angebote unserer Volkshochschule für die Bevölkerung besonders wichtig. Das zeigt der deutlich positive Trend bei den Kursbuchungen. Innovation und Angebotsverbreiterung sind auch genau die richtigen Schritte in diesen Tagen!“, zeigt sich Stadträtin Maria Theresia Eder erfreut über die Bildungsinitiativen „ihrer“ Volkshochschule.

Kursleiter gesucht, Vortrag in der HBLA

Das Team der Volkshochschule ist bestrebt, in allen Bereichen das Angebot zu erweitern und noch interessanter zu machen. Rudolf Koch, Leiter der VHS: „Wir möchten Bewährtes weiterhin anbieten, das Spektrum unseres Angebots aber durch neue Kurse, Workshops, Vorträge und Reisen ergänzen.“

Die Volkshochschule URANIA Klosterneuburg ist daher stets auf der Suche nach neuen Kursleiterinnen und Kursleitern. Sollten Sie Kurse mit interessanten Themen und Inhalten anbieten und leiten wollen, melden Sie sich im Sekretariat der Volkshochschule: 02243 / 444 473 oder vhs@klosterneuburg.at

Der nächste Termin: ein Vortrag in der HBLA und BA. Die Volkshochschule URANIA und die Stadtgemeinde setzen die Serie der Wissenschaftsvorträge am Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr, fort. Direktor Reinhard Eder berichtet über „Forschungen an der Höheren Bundeslehranstalt und dem Bundesamt für Wein- und Obstbau“. Zu den vielen Errungenschaften der Anstalt gehören unter anderem ein schwefelfreier Wein, erste „Deckweine“ aus österreichischen Rebsorten, ein erster entalkoholisierter Wein, Qualitätsweinbrände aus aus österreichischen Trauben, neue Technologien bei der Rotweinherstellung und die Entwicklung der Klosterneuburger Mostwaage. Auf dem Gebiet der Rebzüchtung wurden mehrere Rebsorten entwickelt und andere Sorten durch Selektion wesentlich verbessert.

Im Anschluss an den Vortrag werden die Besucherinnen und Besucher zu einer Weinverkostung und einem kleinen Imbiss geladen. Eintritt frei, Anmeldung erforderlich: 02243/444 473 oder vhs@klosterneuburg.at

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.