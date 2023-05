AMS verstärkt Beratungstätigkeit

„Bist du gscheiter, kommst du weiter!“ – Unter diesem Motto hat das Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ eine Kampagne lanciert, um Jobsuchenden in Niederösterreich die Berufs- und Bildungsberatung näher zu bringen. Gut informiert und beraten, haben in diesem Jahr bereits über 1.000 Personen eine Fachkräfteausbildung gestartet. Bis Jahresende will das AMS in NÖ über 2.000 neue Schulungseinsteigerinnen und Schulungseinsteiger gewinnen.

AMS-Leiter Hans Schultheis: "Ein Drittel der beim AMS betreuten Kunden haben maximal einen Pflichtschulabschluss." Foto: Raimo Rudi Rumpler

Beim AMS in NÖ gibt es für jede und jeden ein Angebot. Neben der Jobvermittlung vom ersten Tag an bekommen Kundinnen und Kunden, die nach ihrem Pflichtschulabschluss keine weiterführende Ausbildung absolvieren konnten, ein attraktives Schulungsangebot. „Uns ist wichtig, dass die Ausbildung passt und Freude macht. Und Unternehmen bekommen dadurch die Arbeitskräfte, die sind dringend brauchen“, so AMS-Tulln-Chef Hans Schultheis.

Die anhaltende Arbeitskräftenachfrage bringt eine Fülle von Stellenangeboten in sämtlichen Branchen und Berufsbildern. Kamen vor der Corona-Krise im April 2019 noch 3,8 Arbeitslose in Niederösterreich auf eine freie, beim AMS gemeldete Stellen, so sind es nun 1,9 Personen. „Angebot und Nachfrage passen allerdings nicht immer zusammen. Qualifizierung ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Berufseinstieg und für einen starken Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, erklärt Hans Schultheis. Mit einem Anteil von 33,3 Prozent sind Personen mit maximal Pflichtschulabschluss eine große Kundinnen- und Kundengruppe beim AMS Tulln. Ihr Risiko arbeitslos zu werden, ist mehr als dreimal höher als für Personen mit abgeschlossener Lehrausbildung.

Qualifizierung ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Berufseinstieg und für einen starken Wirtschaftsstandort Niederösterreich Hans Schultheis, AMS-Leiter Bezirk Tulln

Beim Start die Fachkräfteausbildung werden Jobsuchende vom AMS Schritt für Schritt begleitet:

· Sie erhalten ein Gutscheinheft, aus dem sie das Passende wählen.

· Zur Klärung, welche Ausbildung passt, stehen in ganz NÖ 13 AMS-BerufsInfoZentren mit Beratung bereit: persönlich, online oder telefonisch.

· Parallel werden sie auf freie, ihrem Kompetenzprofil entsprechende Stellen vermittelt.

166 Personen haben seit Jahresbeginn eine Berufs- und Bildungsberatung des AMS Tulln genutzt. Bereits 104 Jobsuchende haben eine Fachkräfteausbildung mit dem AMS gestartet. „Besonders freut uns, dass sich 60 Frauen für eine hochwertige Fachkräfteausbildung über das AMS entschieden haben“, berichtet Hans Schultheis.

Um der Beratungs- und Qualifizierungsoffensive noch mehr Schub zu verleihen, hat sich das AMS NÖ die Unterstützung der Schauspielerin und Influencerin Ewa (Ewa Placzynská) geholt. Ihr Video "Oida" hat auf YouTube 1,5 Millionen Views erreicht. In der AMS NÖ-Kampagne „Bist du gscheit“, die im Mai in den sozialen Medien läuft, steht die Berufs- und Bildungsberatung mit anschließendem Job- oder Schulungseinstieg im Zentrum: „Bist du gscheiter, kommst du weiter!“ – so die augenzwinkernde Devise.

Wiedereinstieg in die Arbeitswelt

Unter dem Motto „Woman & Work - Perspektive Wiedereinstieg" fandi im Arbeitmarktservice Tulln ein Informationstag für Frauen statt, die ihren beruflichen Wiedereinstieg nach ihrer Karenz planen. Die AMS-Beraterinnen konnten gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Hebebühne, Österreichischen Gesundheitskasse, dem Kursinstitut ZIB-Training, den Beratungsstellen FAIR, Initiative NÖ, der Bildungsberatung NÖ, der Volkshilfe NÖ und dem Frauenberufszentrum zb-Beratung interessierte Besucherinnen über die Themen Arbeitsmarkt und Jobsuche, Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, Arbeitsrecht, Selbständigkeit, Förderungen und finanzielle Leistungen informieren. Viele Wiedereinsteigerinnen, die AMS-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, finden ein passendes Jobangebot oder qualifizieren sich über Aus- und Weiterbildungskurse.

„Die sich rasch verändernde Arbeitswelt und die zunehmende Digitalisierung stellen Jobsuchende vor große Herausforderung. Zugleich eröffnet die weiterhin gute Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen im Bezirk Tulln Wiedereinsteiger_innen attraktive berufliche Einstiegs- und Aufstiegschancen“, so AMS-Tulln-Chef Hans Schultheis. Passende Qualifikation ist entscheidend. Wenn Wiedereinsteiger_innen Aus- und Weiterbildungsbedarf haben, hat das AMS ein umfassendes Förderangebot.

Gender-Budgeting beim AMS Tulln

Viele Frauen nutzen auf die Bedürfnisse von Wiedereinsteiger_innen abgestimmte Schulungen und spezielle Beratungs- und Betreuungsangebote. Die zentralen AMS-Förderangebote speziell für Wiedereinsteigerinnen sind FiT (Frauen in Handwerk und Technik) sowie die Frauenberufszentren (FBZ). Darüber hinaus fördert das AMS Angebote am freien Bildungsmarkt oder auch Facharbeiterinnen-Intensivausbildungen mit Lehrabschluss.

