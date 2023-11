Gefahr für Klosterneuburgs Jüdischen Friedhof?

Wir schreiben das Jahr 2023. Rund 80 Jahre nach dem Massaker des Nazi-Regimes an der jüdischen Bevölkerung, sind noch immer antisemitische Tendenzen spürbar. Aktuell ganz besonders. Auslöser: Am 7. Oktober überfiel die islamistische Terror-Organisation Hamas Israel. Der Vergeltungsschlag Israels folgte unausweichlich. Das Ergebnis: tausende Tote in einem nun schon vier Wochen neu aufkeimenden Nahost-Konflikt, der an Brutalität seinesgleichen sucht. Die Schuldigen werden gesucht und für einige ist es Israel und damit die jüdische Bevölkerung. In der Folge gibt es in ganz Europa Demonstrationen, gewalttätige Ausschreitungen und Anschläge auf jüdische Institutionen. Auch ganz nahe von Klosterneuburg. Der jüdische Teil des Wiener Zentralfriedhofs ist in der Nacht vom 31. Oktober auf 1. November zum Ziel eines Brandanschlags geworden. Unbekannte beschmierten zudem Wände mit antisemitischen Symbolen. Die Polizei ermittelt.

In Klosterneuburg lebten bis 1938 rund 700 Juden. „Sie waren ein integraler Bestandteil der Klosterneuburger Bevölkerung“, weiß der Obmann des „Komitees zur Erhaltung des Jüdischen Friedhofs Klosterneuburg“, Heinz G. Schratt, in den Anfängen fahrende Händler, dann sesshaft gewordene Gewerbetreibende. Die Spuren dieser Bevölkerungsgruppe sind in Klosterneuburg nach dem Zweiten Weltkrieg kaum mehr zu finden.

Obmann Heinz G. Schratt: "Keine Gefahr für den Friefhof". Foto: NÖN, Hornstein

In den Tagen und Wochen nach dem „Anschluss“ wurden auch in Klosterneuburg jüdische Bewohner aus ihren Wohnungen geholt und öffentlich erniedrigt, während des Novemberpogroms von 1938 das Synagogengebäude in der Medekstraße kontrolliert in Brand gesetzt worden, sodass nur der eigentliche Synagogenraum vernichtet wurde. Im Herbst 2000 scheiterte im Gemeinderat der Antrag, eine Gedenktafel am Standort der ehemaligen Synagoge anzubringen. Erst nach politischen Querelen wurde im November 2002 nahe des Standortes der ehemaligen Synagoge eine Gedenktafel für das in der Kristallnacht schwer beschädigte und in der Folge abgerissene Gebäude enthüllt. Ein Wohnhaus wurde an dieser Stelle errichtet. „Federführend im Kampf für eine Gedenktafel war damals Stadträtin Martina Enzmann“, erzählt Schratt. „Im Endeffekt hat die FPÖ damals argumentiert, die Gedenktafel würde die Wohnungen entwerten.“ Die leider schon verstorbene Martina Enzmann konnte sich damals durchsetzten.

Heute erinnert aber auch noch der jüdische Friedhof in der Holzgasse mit seinen mehr als 650 Grabstellen an die frühere jüdische Gemeinde. Laufend wird er vorbildlich saniert. Die baufällige Zeremonienhalle musste allerdings abgerissen werden.

Bestehen angesichts der Geschehnisse am Wiener Zentralfriedhof auch Ängste, etwas Ähnliches könnte in Klosterneuburg passieren? Sollte man hier nicht präventive Bewachungsmaßnahmen setzen?

„Meines Wissens nach ist am Jüdischen Friedhof Klosterneuburg im Sinne von Schändung noch nie etwas passiert“, sagt Obmann Schratt. Er läge abseits und wäre Jahrzehnte lang vergessen worden. Es hätte zwar in der Vergangenheit unschöne Partys von Jugendlichen in der alten Zeremonienhalle gegeben, aber die hätten keinen antisemitischen Hintergrund gehabt. Eine mögliche Bewachung sei in der Entscheidungsgewalt der Israelitischen Kultusgemeinde. Schratt: „Ich bin gegen Bürgerwehren und ähnliches. Es gibt auch keinen Anlass, hier irgendwelche Bewachungsmaßnahen zu starten. In Klosterneuburg ist die Gefahr weniger gegeben. Die Frage, was macht den Judenhass so attraktiv, hat nämlich mit sozialen Problemen und mit der Bildung zu tun.“ Viel mehr stelle sich die Frage, was man tun könne, um die Einstellung gegen Juden zu entkrampfen.

Hier setzt das „Komitee zur Erhaltung des Jüdischen Friedhofs“ aktiv an, geht in die Schulen und zeigt auf, wie normal das Zusammenleben mit der jüdischen Bevölkerung in Klosterneuburg war. Schratt: „Es gibt da seit einem Jahr eine wirklich große Zusammenarbeit mit der 'Kulturvermittlung für die Opfer des Nationalsozialismus'. Diese Zusammenarbeit beinhaltet Projekte mit Schülerinnen und Schülern. Auch ein Grund, warum der Jüdischer Friedhof erhalten bleiben muss.“

Auch für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist der aufkeimende Antisemitismus und Antiisraelismus besorgniserregend: „Die relativierenden Stellungnahmen von politischen Gruppen wie zum Beispiel von 'Fridays for Future' machen mich sprachlos und lassen alle Alarmglocken schrillen.“ Der Horror vom 7. Oktober könne durch nichts gerechtfertigt werden, und die Spaltung in Nahost in die Mitte unserer Gesellschaft zu tragen, wäre brandgefährlich.

Und Bürgermeister Schmuckenschlager weiter: „Zum traurigen Jubiläum der Reichspogromnacht am 9. November hätte es eine Gedenkfeier vor der ehemaligen Synagoge geben sollen. Auf diese wurde aus Sicherheitsgründen verzichtet und wir blicken nach 85 Jahren wieder einem Judenhass auf unseren Straßen entgegen, der die niedrigsten Instinkte politischer Ränder bedient.“ In diesen Tagen denkt Schmuckenschlager oft an das Motto von Viktor Frankl: „Er überlebte das Todeslager Auschwitz und begründete die Logotherapie so: 'Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie'. Wir müssen uns in Europa vor einer drohenden Spaltung unserer heutigen Gesellschaft fragen, welches 'Warum die Menschen wieder zusammen führen kann.“