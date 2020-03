privat Maria Theresia Eder wurde nun für fünf weitere Jahre zur Frauenstadträtin angelobt.

Vor 45 Jahren wählten die Vereinten Nationen den 8. März als „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ aus. Aber eigentlich wird der Weltfrauentag schon viel länger an diesem Tag gefeiert. Bereits vor knapp hundert Jahren wurde der 8. März zum Tag der Frauen auserkoren. Seinen Ursprung hatte der Tag als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen und fand erstmals am 19. März 1911 statt. Noch heute wird an diesem Tag speziell auf die Rechte und noch immer herrschende Ungleichheit zwischen Frauen und Männern weltweit hingewiesen. Aber wie sieht es mit Frauenrechten in einer Stadt wie Klosterneuburg aus? Und wie kann die Gemeinde helfen, um etwaige Unterschiede aufzuheben?

„Frauen sind heute bestens ausgebildet, können alles, kommen theoretisch überall hin, und trotzdem ist auch im Jahr 2020 noch keine Chancengleichheit gegeben. Die Gründe dafür sind vielfältig, umso wichtiger ist es, dieses Thema aufzuzeigen und stetig Verbesserungen voranzutreiben,“ äußert sich Frauenstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP) zu diesem wichtigen Thema. Dabei sieht sie die Bereiche, in denen man Frauen unterstützen kann, breit gefächert.

Bildung von Anfang an

Ein Hauptaugenmerk der Stadtgemeinde Klosterneuburg liegt da bei der Ausbildung der jüngsten Klosterneuburgerinnen. „Mädchen müssen verstärkt in den M.I.N.T (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)-Bereichen, die traditionell eher von Buben gewählt werden und am Arbeitsmarkt sehr gut bezahlte Jobs ermöglichen, gefördert werden“, möchte Eder Mädchen motivieren, sich verstärkt in diese Berufsbereiche hineinzuwagen. Schon jetzt arbeitet die Stadtgemeinde daher eng mit der HBLA für Wein- und Obstbau und dem neuen Privatgymnasium, das eben diesen M.I.N.T.-Schwerpunkt hat, zusammen. Auch Aktionen wie der „Klosterneuburger Girlsday“ und Projekte der Schulen mit dem IST Austria sollen Mädchen in diesen Bereichen fördern.

Damit Frauen dann ihre Ausbildung auch beruflich nutzen können, muss auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. „Obwohl die Anzahl der Kleinkindbetreuungsplätze bis zweieinhalb Jahren in Kinderkrippen und bei Tagesmüttern in den letzten Jahren stark angestiegen ist, gilt es auch zukünftig den Ausbau voranzutreiben“, erklärt Eder. Im Fokus der Frauenstadträtin stehen dabei auch längere Öffnungszeiten der Kindergärten und Nachmittagsbetreuungseinrichtungen, ein durchgehender Sommerkindergarten und in den Schulen der Ausbau der Sommerbetreuung.

Außerdem wünscht sich Eder den Ausbau von qualifizierten Arbeitsplätzen – mit kurzen Wegstrecken – auch für Frauen in Klosterneuburg.

„Mit dem neuen Technologiepark des IST-Austria und der Ecoplus werden 350 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das neue Burn-out-Zentrum bietet über 100 Arbeitsplätze. Durch die Ansiedlung des Umweltbundesamtes werden weitere geschaffen. Wir müssen für Unternehmen den Standort Klosterneuburg weiter attraktivieren, um vor Ort noch mehr qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen“, appelliert Eder auch an ihre Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat der Babenbergerstadt.

Vorbildliches Rathaus, Nachholbedarf im GR

Bereits jetzt funktioniert diese Gleichberechtigung bei der Vergabe von Arbeitsplätzen in der Verwaltung der Babenbergerstadt. „Vorbildlich ist der weibliche Anteil der Führungskräfte im Verwaltungsbereich des Rathauses von Klosterneuburg. Es sind bereits 42 Prozent der Führungspersönlichkeiten weiblich, und es gibt ein umfassendes Programm zur Erleichterung des Wiedereinstiegs nach der Karenz mit unter anderem flexiblen Arbeitszeiten, Elternkarenz und vielen mehr“, erklärt Eder.

Etwas geringer ist allerdings der Frauenanteil im Klosterneuburger Gemeinderat. Mit 12 weiblichen Gemeinderätinnen, davon vier Stadträtinnen, hat der neugewählte Klosterneuburger Gemeinderat mit an die 30 Prozent zwar den geschichtlich gesehen höchsten Frauenanteil, der je erreicht wurde, hier besteht aber sicherlich noch viel Luft nach oben“, hofft Eder auf noch mehr Frauen, die sich auch auf der Lokalebene politisch engagieren.