Wie gut ist Klosterneuburg für Notfall vorbereitet? .

Es sind Bilder, die man auch als Unbeteiligter nicht so schnell aus dem Kopf bekommt. Die Bäche, die sich in Teilen Deutschlands, aber auch in Hallein zu reißenden Strömen verwandelt haben. Und das innerhalb von wenigen Stunden. In Deutschland wird nun diskutiert, ob durch ein schnelleres, besseres Vorwarnsystem Menschenleben gerettet hätten werden können. Aber wie sieht es in Klosterneuburg aus? Was wäre, wenn sich – zum Beispiel – der Weidlingbach in einen solchen alles mit sich reißenden Strom verwandeln würde?