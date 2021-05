Endlich kommt die ersehnte warme Jahreszeit. Der Radweg an der Donau wird nun wieder stärker frequentiert, und der Rastplatz beim „Alten Bootshaus“ lädt zum Verweilen ein. Damit die Pause auch für einen Toilettengang genutzt werden kann, wurde nun vom Dorfverein Höflein ein mobiles Klo aufgestellt.

Viele Einwohner Höfleins, aber auch zahlreiche vorbeifahrenden Radfahrer und Spaziergänger erfreuen sich daran, am kleinen aber feinen Höfleiner Donaustrand ihre Seele baumeln zu lassen und sich im kalten Wasser der Donau zu erfrischen.

Getrübt wird das Vergnügen allerdings durch die bisher fehlende Möglichkeit, seine Notdurft blickgeschützt zu verrichten. Dagegen hat der Höfleiner Dorfverein eine einfache Lösung gefunden und umgesetzt: eine mobile Toilettenkabine, die vom Dorfverein angeschafft und neben dem Rastplatz aufgestellt wurde.

Manfred Hoffelner, Ortsvorsteher und Obmann des Höfleiner Dorfvereins, freut sich über die Neuerung beim Donaustrand: „Dieses mobile WC war ein Wunsch vieler Höfleinerinnen und Höfleiner, die in der Höfleiner Donaubucht sonnenbaden und schwimmen gehen. Bleibt nur zu hoffen, dass die werten Nutzerinnen und Nutzer das Mobilklo so verlassen, wie sie es vorzufinden wünschen. Bitte, haltet es sauber!“, appelliert Hoffelner an alle Strandbesucher.