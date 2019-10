Sie ist derzeit eine der meist gesuchten Personen Österreichs. Ende letzter Woche ging das Bundeskriminalamt nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach Elisabeth Gertrude Skarits. Ihre letzte Spur führt nach Klosterneuburg.

Skarits steht im Verdacht, im Zeitraum von 2005 bis 2008 als Geschäftsführerin einer Liegenschaftsverwaltung in mindestens zwölf Fällen Immobilien- und Mietbetrügereien zum Nachteil von Firmen und Privatpersonen begangen haben. Schadenshöhe: etwa 4,2 Millionen Euro. Bereits im August 2011 schrieb die Polizei Skarits zur Fahndung aus. Eine Spur führte auch in die Babenbergerstadt. Denn hier ist ihr letzter bekannter Aufenthaltsort. Von Juni bis August 2011 wohnte sie in einem Hotel im Zentrum Klosterneuburgs. Seither fehlt jede Spur von ihr.

Austria’s Most Wanted Persons

Über acht Jahre konnte Skarits erfolgreich einer Verhaftung entgehen. Nun hofft das Bundeskriminalamt auf aufmerksame Personen, die Skarits wiedererkennen. Sie wurde sogar auf die Liste der am meisten gesuchten Personen Österreichs gesetzt, und im Internet wurde eine Kampagne gestartet.