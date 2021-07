Dass es immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen Rad- und Autofahrern gibt, ist bekannt. Was den Treppelweg betrifft, ist das etwas anders gelagert. Immer öfter beschweren sich Spaziergänger über die angebliche Rücksichtslosigkeit von Radfahrern, die den Treppelweg als Rennstrecke wähnen. Dort, wo Familien zu Fuß oder auch mit dem Rad unterwegs sind, brausen im gefährlichen Tempo Rennradfahrer vorbei, meist auch ohne ein akustisches Warnsignal abzugeben.

Wie schaut es nun rechtlich am Treppelweg aus? Wer darf ihn eigentlich benützen? Die NÖN fragte bei der „Viadonau“ dem Eigentümer der Treppelwege neben der Donau, nach.

„Nur mit einem rücksichtsvollen Miteinander ist eine reibungslose gemeinsame Nutzung der Treppelwege möglich.“ Andreas Herkel, Viadonau

„Für Treppelwege an der österreichischen Donau gelten die Bestimmungen der Wasserstraßenverkehrsordnung. Gemäß dieser sind Treppelwege für spezielle Zwecke der Schifffahrt bestimmt, insbesondere zum Beispiel zur Hilfeleistung bei Havarien und Ähnliches, als Zu- und Abfahrt der Schiffsbesatzungen, zu Rettungs- und Feuerlöschzwecken und für die Schifffahrtsverwaltung und Gewässeraufsicht. Die Benützung von Treppelwegen für andere Zwecke ist prinzipiell verboten“, klärt Andreas Herkel von der Viadonau auf.

Es wäre aber nicht Österreich, wenn es da nicht auch Ausnahmen gäbe. Vom Verbot ausgenommen sind – soweit dadurch die Zweckbestimmung nicht beeinträchtigt wird – unter anderem Fußgänger, Radfahrer, Rollschuhfahrer.

Da der Treppelweg aber keine öffentliche Verkehrsfläche ist, gilt an der Donau nicht die Straßenverkehrsordnung. Herkel; „Radfahrer haben jedoch den zweckbestimmten Benützern der Treppelwege die ungehinderte Benützung zu ermöglichen. Dabei gilt die allgemeine Sorgfaltspflicht. In diesem Sinne ist bei der Benützung des Treppelwegs mit dem Fahrrad auf andere Nutzer Rücksicht zu nehmen und zum Beispiel die Fahrgeschwindigkeit so zu wählen, dass ein Anhalten innerhalb der halben Sichtstrecke möglich ist.“ Ein Fahrradverbot gemäß Wasserstraßenverkehrsordnung wäre grundsätzlich möglich.

„Wir versuchen, den aktuell sehr guten Zustand der asphaltierten Treppelwege zu erhalten, und betreiben dazu einen umfangreichen Kontroll- und Sanierungsprozess“

Radfahren wird daher nur in geeigneten Bereichen freigegeben. Somit ist nicht auf allen Treppelwegen Radfahren erlaubt. Für die sichere Nutzbarkeit beziehungsweise Freigabe als Radweg spielt der bauliche Zustand ebenso eine Rolle wie auch Haftungsfragen. „Die Kontrolle der Einhaltung der Verordnung obliegt der Polizei sowie der zuständigen Schifffahrtsaufsicht. Viadonau ist bemüht, in jenen Bereichen, in welchen das Radfahren auf den Treppelwegen durch das Unternehmen freigegeben ist, die Sicherheit möglichst hoch zuhalten“, versichert Herkel. Hierzu gäbe es laufend Evaluierungen unter anderem mit externen Fachleuten und Umsetzungen von diversen Sicherheitseinrichtungen wie Leitlinien oder Piktogrammen. „Wir versuchen, den aktuell sehr guten Zustand der asphaltierten Treppelwege zu erhalten, und betreiben dazu einen umfangreichen Kontroll- und Sanierungsprozess“, so Herkel weiter, der aber gleichzeitig an die Vernunft appelliert: „In diesem Zusammenhang appellieren wir an alle Nutzer, dass nur mit einem rücksichtsvollen Miteinander eine reibungslose gemeinsame Nutzung der Treppelwege möglich ist.“