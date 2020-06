Krankheitsbedingt tritt Propst Bernhard Backovsky in den Ruhestand. Von Jänner bis Mai wurde der Prälat im Landesklinikum Klosterneuburg sowie in den Universitätskliniken Tulln und St. Pölten versorgt – an die Schutzengel in Weiß richtet Backovsky einen ganz persönlichen Gruß. Der Augustiner-Chorherr hat sich zwar schon bei ihnen bedankt, als er in den vergangenen Monaten im Krankenhaus war, doch er bat auch die NÖN, seine positiven Gedanken zu teilen.

„Einerseits ist das ,handwerkliche‘ Können zu bewundern, andererseits aber auch die Freundlichkeit und das Verständnis für alle Sorgen und Nöte.“ Propst Bernhard Backovsky

„Wenn ein Mensch in seiner Gesundheit geschwächt ist, muss er auf die Hilfe anderer hoffen und vertrauen. Eine gute medizinische Versorgung durch die vielen Einrichtungen, die es in Niederösterreich gibt, ist für uns alle sehr wichtig. Dabei denke ich an die Damen und Herren, die sich mit großer Kompetenz und Menschlichkeit um das Wohlbefinden ihrer Mitmenschen kümmern“, so Backovsky. In der Praxis, einem Institut, oder – wie er es lange erlebt habe – im Krankenhaus helfen so viele unterschiedliche Berufe und Menschen zusammen: Ärzte, Therapeuten, Pfleger, Fahrer, Sanitäter, aber auch Mitarbeiter in der Verwaltung und der Erhaltung aller Notwendigkeiten für den Betrieb. Backovsky: „Einerseits ist das ,handwerkliche‘ Können zu bewundern, andererseits die Freundlichkeit und das Verständnis für alle Sorgen und Nöte. Ich habe dies in der Behandlung von mir selbst und von anderen Patienten in Klosterneuburg, Tulln und St. Pölten erlebt. Ja, wirklich ein großes Lob verbunden mit Dank und Wertschätzung ist hier zu sagen.“