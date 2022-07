Hitze-Spitze: Klosterneuburgs Juni war besonders heiß

Werbung

Keine zehn Kilometer trennen die Babenbergerstadt von der ZAMG-Station Wien-Hohe Warte. Die Messungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik können aufgrund der Ortsnähe für Klosterneuburg herangezogen werden – und sie zeigen einen besonders heißen Juni: Mit sieben Hitzetagen, also Tagen mit mindestens 30 Grad, ist der Brachmonat 2022 einer der heißesten in der Messgeschichte.

„Im Tiefland Österreichs war es der viertwärmste Juni der Messgeschichte, auf den Bergen der drittwärmste“, erklärt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), „damit waren die zehn wärmsten Junis der 256-jährigen Messgeschichte fast alle in den letzten Jahren.“

Auf der hohen Warte wurde der heißeste Juni seit Messbeginn (1767) im Jahr 2019 verzeichnet. Auch österreichweit ist 2019 Spitzenreiter, gefolgt von 2003, 2021, 2017, 2022, 1811, 2002, 1822, 2018 und 2007, bilanziert die ZAMG.

Ausschlaggebend für den hohen Temperaturen-Durchschnitt ist der Anstieg an Hitzetagen. Orlik: „Die Zahl der Hitzetage hat sich im Juni in den letzten Jahrzehnten in den tiefen Lagen Österreichs verdoppelt bis vervierfacht. Der Juni 2022 lag aber nochmals deutlich über dem ohnehin schon hohen Niveau der letzten 30 Jahre.“

Im Vergleich zur Klimaperiode 1961 bis 1990, die von der Klimaerwärmung noch nicht so stark betroffen war, hat sich die Zahl an Hitzetagen bei der Hohen Warte fast versechsfacht: Sieben mal stiegen die Temperaturen auf mindestens 30 Grad Celsius. Den Juni-Rekord für 2022 stellt mit 12 Hitzetagen die Messstation Wien-Innere Stadt auf.

