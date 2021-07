Der Allgemeinmediziner Peter Kaufmann aus Kritzendorf gibt Tipps, wie man die große Hitze übersteht. Wacht, Wacht

Den Höhepunkt klimatischer Temperaturschwankungen durften die Klosterneuburger letzte Woche von Freitag auf Samstag erleben. Hatte es am Freitag noch tropische an die 37 Grad, so fiel die Temperatur am Samstag in der Früh auf 18 Grad. „Des kann net g’sund sein“, meinten da viele, und besonders für wetterfühlige Menschen ist diese Schwankung um fast 20 Grad innerhalb weniger Stunden eine große Belastung. Warum das so ist, ob es das früher auch gab und ob das dem Klimawandel zuzuschreiben ist, dem ist die NÖN auf der Spur.

„Der Wetterumschwung von Freitag auf Samstag ist der Großwetterlage geschuldet“, meint der Klimatologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Dabei war das Wetter in ganz Österreich zweigeteilt. Der Osten lag unter dem Einfluss eines Hochs aus dem Süden – die Quecksilbersäule kratzte an der 40-Grad-Marke –, während der Westen Österreichs angenehme 20 Grad konsumierte. Ist so etwas normal oder dem Klimawandel geschuldet?

„Die Dauer der Hitzewellen ist sicher ein Auswuchs des Klimawandels.“ Alexander Orlik, Klimatologe ZAMG

„Aus dem einen Ereignis voriger Woche kann man gar nichts ableiten“, so der Klimafachmann Orlik. Temperaturunterschiede seien prinzipiell normal, aber in dieser Bandbreite eher selten.

Dass die Temperaturen in den letzten Jahrzehnten angestiegen sind, sei amtlich. „37 Grad ist in den letzten Jahren normal geworden. Vor der Jahrtausendwende gab es das auch, aber nur ganz selten. Das und die Dauer der Hitzewellen ist sicher ein Auswuchs des Klimawandels“, ist Orlik überzeugt. Und die Geschwindigkeit der Wetterwechsel hätte sich verlangsamt, die Wetterlage bleibt eher konstant.

Ob es noch heißer werden wird, ob die 37 Grad in diesem Sommer noch getoppt werden können, kann selbst der erfahrene Klimatologe nicht genau beantworten. „Das kann sein, muss aber nicht. Wenn es passiert, dann in den Wochen zwischen Mitte Juli und Mitte August.“

Dem Wein macht der Temperaturwechsel nichts. Die Winzer wie Leopold Kerbl, haben lediglich Angst vor den Unwettern nach Hitzewellen.

Aber was machen so krasse Temperaturunterschiede mit uns Menschen, mit unserem Organismus? Die NÖN fragte dazu den Allgemeinmediziner Peter Kaufmann aus Kritzendorf: „Der Mensch kann sich im Prinzip an alle Temperaturen anpassen, aber die Schnelligkeit überfordert uns.“ Die Unterschiede würden uns zu schaffen machen. Vor allem wenn der Mensch nicht entsprechend reagieren kann. „Wenn die Temperatur in kürzester Zeit von 18 auf 37 Grad ansteigt, ist das gefährlicher, als wenn sie von 18 auf 37 Grad fällt. Das ist dann eher eine Erholung für den Körper. Da werden wir in Zukunft viel mehr aufpassen müssen“, so der Allgemeinmediziner.

Ab 40 Grad im Schatten würde es eng werden. Vor allem Risikogruppen wie ältere und dauerhaft kranke Menschen, Säuglinge und Kleinkinder oder Schwangere könnten vor allem Herz-Kreislaufprobleme bekommen. Kaufmann: „Die Körpertemperatur kann sich nicht so schnell an die Temperaturänderung anpassen.“ Sinnvolle Maßnahmen bei großer Hitze müsse man daher selbst ergreifen:

Trinken: Nicht zu kalt trinken. Gute Durstlöscher sind Mineralwasser oder Kräutertees. Auf Alkohol und Koffein verzichten.

Leichte Kost: Obst, Gemüse und leicht Verdauliches.

Haut abkühlen: Lauwarme Duschen, Fußbäder oder feuchte Tücher auf Gesicht, Nacken oder Armen.

Luftige Kleidung: Auch Kopfbedeckungen helfen.

Büro- und Wohnräume kühlen

Pralle Sonne meiden

Was dem Menschen zusetzt, tut auch den Pflanzen nicht gut. „An die 40 Grad versetzt auch die Weintraube in Stress“, so der Bezirksweinbauer Leopold Kerbl. Klosterneuburgs Kulturpflanze Nummer eins, der Wein, schützt sich dann damit, dass er Wasser spart. Die Idealtemperatur in den Weingärten liegt laut Kerbl bei etwa 25 Grad. Dem Rotwein macht die große Hitze weniger zu schaffen als dem Weißwein. „Aber die großen Schwankungen bei der Temperatur machen der Rebe nichts aus“, weiß Kerbl. Vor den großen Hitzewellen und den damit einhergehenden Unwettern habe man als Weinbauer aber großen Respekt. Ein Hagel könne die gesamte Ernte in Minuten vernichten.

Die zunehmende Erderwärmung merke man als erfahrener Weinbauer aber besonders daran, dass die Pflanzen immer früher austreiben. Kerbl: „Rund 14 Tage sind wir früher dran als noch vor 30 Jahren.“ Die Winter wären nicht mehr so kalt wie früher, die Gefahr von Spätfrost im Frühjahr steige. Auch die Lese verschiebe sich nach vorne. „Schon im August wird bei einigen Sorten mit der Lese begonnen. Da kann es noch sehr warm sein. Die chemischen Prozesse laufen daher schneller an“, so Kerbl.