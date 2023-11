Die Gesichter hinter Kierlings Gassen

Welche Persönlichkeiten stecken hinter den Kierlinger Straßennamen? Dieser Frage geht das Universalmuseum Kierling in seinem Jahreskalender 2023 nach. Jeden Monat stellt dieser eine bedeutende Person vor, die Kierling auf seine Art geprägt hat. Im Oktober und November: die Otto-Kochwasser-Gasse und Reißgasse.

Otto Josef Kochwasser wurde am 13. Mai 1902 in Mährisch-Aussee geboren, maturierte in Olmütz und trat im Jahr 1927 ins Stift Klosterneuburg ein. Am 25. Mai 1933 empfing er die Priesterweihe und war nach dem Tod des Pfarrers von 17. April bis 29. Mai 1934 als Provisor in Reinprechtspölla tätig, danach als Kaplan in Floridsdorf und Korneuburg. Von 1939 bis 1949 war er Pfarrer in Höflein/Donau und wirkte anschließend von 1949 bis 1970 in der Pfarre Kierling. Kochwasser war ebenso Religionslehrer an der Volksschule Kierling und teilte eine Freundschaft mit Direktor Schmutzer. Kränklich und schwer sehbehindert lebte er bis zu seinem Tod am 23. Dezember 1982 im Stift Klosterneuburg. Aufgrund seiner Verdienste wurde Kochwasser zum Erzbischöflichen geistlichen Rat ernannt. Seine letzte Ruhestätte befindet sich am Kierlinger Pfarrfriedhof.

Franz Reiss - das Gesicht hinter der Reißgasse. Foto: Universalmuseum Kierling

Im November wird Franz Reiss vorgestellt. Er kam im Jahre 1817 in Brünn auf die Welt, wo er eine Lehre als Wundarzt absolvierte und im Anschluss an der Wiener Universität studierte. Im Jahr 1842 legte Reiss das Patronat der Chirurgie ab und begann 1843 als Arzt in Kierling. Sein soziales Engagement war groß: Mittellose aus Kierling und Umgebung behandelte er unentgeltlich. Mit dem „Goldenen Verdienstkreuz des Franz-Joseph-Ordens" wurde er 1874 ausgezeichnet. Reiss war ebenso in den Jahren 1882 bis 1886 Befürworter der „Schafmolkenkur" im Emilienhof (Hofstoll) und betreute in den Sommermonaten der 1890er Jahren die Kranken im Rekonvaleszentenheim des Vereins für die evangelische Diakonissensache. Zum 50-jährigen Jubiläum als Gemeindearzt wurde ihm das Ehrenbürgerrecht von Kierling verliehen. Im Jahr 1900 verstarb Reiss, ein Grabmal befindet sich am Kierlinger Pfarrfriedhof.

Der Kierlingkalender 2023 wurde aus umfangreicher Recherche, unter anderem im Stadtarchiv, zusammengestellt.