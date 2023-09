Kritik an Verteilung des Klimabonus: Scheiblingstein, das Städtchen?

150 Euro gehen aufs Konto der Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger. Ob sie in Gehweite der Bahn wohnen oder in einer abgelegenen Katastrale, spielt da keine Rolle. Für das Ministerium ist Klosterneuburg flächendeckend ein „städtisches Zentrum mit guter Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln“. Aber stimmt das wirklich?

Ein klares Nein kommt aus Weidlingbach. 533 Personen haben in der kleinsten Katastrale Klosterneuburgs ihren Hauptwohnsitz gemeldet. „Die Bewohnerinnen und Bewohner von Scheiblingstein und Weidlingbach müssen sämtliche Gebühren und Steuern ganz gleich bezahlen wie Bewohnerinnen und Bewohner von Klosterneuburg-Stadt, sind aber zusätzlich benachteiligt, weil aufgrund der nicht vorhandenen Infrastruktur für alles viele Kilometer gefahren werden müssen, worauf sie jetzt mit zusätzlichen CO2-Abgaben auf Sprit und Energie belastet werden“, ist Michael Wagner empört.

„Jenseits jeder Realität“

Er kennt die Situation vor Ort nur zu gut: ein Bustakt von zwei Stunden, mit dem Auto zehn bis 15 Minuten Fahrtzeit zu Schule, Arzt, Geschäft und Co., teilweise hat der Ort nicht einmal Kanalanschluss – „die Wurzel des Übels liegt an einem nicht praxistauglichen Klimabonusgesetz, welches die Einstufung nur nach Postleitzahlen vornimmt. Es spart erheblichen Verwaltungsaufwand, ist aber jenseits jeder Realität“, sagt Wagner kritisch.

Besonders skurril für den Anrainer: Steinriegl, ein Teil von St. Andrä-Wördern, der kaum 500 Meter entfernt von Scheiblingstein liegt, wird mit 185 Euro Bonus eingestuft. Gibt man in der Online-Suche des Ministeriums „3400“ ein, kann man auswählen: Klosterneuburg oder Mauerbach. Für die Babenbergerstadt spuckt das Tool flächendeckend einen Klimabonus von 150 Euro aus, der Nachbarort mit 3400 – gemeint ist die Scheiblingsteinwiese – ist Kategorie 3 „Regionale Zentren und Gemeinden im Umland von Zentren...“ zugeordnet. Heißt monetär: 185 Euro.

Einstufung nach vier Kategorien

Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Seitens des Umweltministeriums heißt es: „Für den Klimabonus gibt es vier Kategorien, die von der Statistik Austria ausgewertet wurden und die Höhe des Regionalausgleichs bestimmen.“ Die Einstufung gehe auf zwei Merkmale zurück, einerseits Infrastruktureinrichtungen: weiterführende Schulen, Krankenhäuser, Bezirkshauptmannschaften. Andererseits: öffentlicher Verkehr – gibt es in der Region öffentliche Verkehrsmittel? Welche und wie viele öffentliche Verkehrsmittel gibt es? Wie oft fahren die öffentlichen Verkehrsmittel?

„So kann der ganzheitliche Mobilitätsbedarf bewertet werden“, betont das Ministerium und verweist auf Datensätze, die die Statistik Austria ausgewertet hat: die „Urban-Rural-Typologie“ sowie die „Güteklassen für den öffentlichen Verkehr“.Ortsgemeinschaft prüft rechtliche SchritteJe nach Weiterentwicklung einer Gemeinde, einer Stadt oder eines Ortes in Bezug auf Infrastruktur und Verkehr könne sich die Zuordnung zu einer Kategorie auch ändern, sagt ein Sprecher.

Ob da auch eine Änderung nach unten – und somit ein höherer Klimabonus möglich ist? Anrainer Wagner und seine Nachbarschaft wollen jedenfalls alles dafür tun. „Wäre es nur eine einmalige Zahlung, wäre man als Nicht-Bedürftiger vielleicht hier nicht so mit Nachdruck an dieser Sache dran. Aber man muss bedenken, dass das Klimabonusgesetz eine laufende Anhebung dieser CO2-Abgabe und eine Auszahlung des Klimabonus für die nächsten Jahre vorgesehen hat“, gibt der Bewohner zu bedenken, „und hier geht es, zum Beispiel bei einer mehrköpfigen Familie dann um richtig viel Geld.“

Ich denke, wenn diese Sache vor dem Verfassungsgerichtshof landet, müsste es auf jeden Fall gekippt werden. Und es ist davon auszugehen, dass es in Österreich unzählige andere ähnlich gelagerte Fälle geben wird. Michael Wagner, Anrainer

Seitens der Ortsgemeinschaft, schildert Wagner, werde gerade der Rechtsweg geprüft: „So wird es nicht bleiben können. Ich denke, wenn diese Sache vor dem Verfassungsgerichtshof landet, müsste es auf jeden Fall gekippt werden. Und es ist davon auszugehen, dass es in Österreich unzählige andere ähnlich gelagerte Fälle geben wird“, meint Wagner. Seine Forderung: Klimabonusgesetz, zurück an den Start. Und: mehr Unterstützung seitens der Stadt. Wagner: „Der Bürgermeister hat sich dafür eingesetzt, dass die Klosterneuburger ein eigenes Kfz-Kennzeichen bekommen, da wird man doch erwarten können, dass bei einer wirklichen finanziellen Benachteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Katastralgemeinde hier die Gemeinde auch aktiv wird. Ich habe nur diesbezüglich noch nichts vernommen.“

Und was sagt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) dazu? „Nachdem der Klimabonus zur Abfederung der CO2-Steuer gedacht ist, macht eine regionale Kategorisierung durchaus Sinn. Dementsprechend sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Weidlingbach und Scheiblingstein tatsächlich benachteiligt, wenn man es auf die Fahrtstrecke umlegt.“ Allerdings werde der Bonus auch an den Lebenshaltungskosten orientiert, welche stark variieren, je nach Größe der Wohnobjekte.

Schmuckenschlager: „Insgesamt ist der Bonus eine Umverteilung im großen Stil. Man erhält Geld, welches vorab über höhere Steuern abgeführt wird. So gesehen glaube ich nicht, dass Fachargumente im Bereich der regionalen Kategorisierung großen Erfolg einbringen. Ich werde aber gerne ein diesbezügliches Schreiben an das Ministerium richten.“

Kritik von der FPÖ

Neben der Anrainerschaft kritisiert auch die FPÖ die Verteilung des Klimabonus: „Die regionale Staffelung des Klimabonus ist haarsträubend und geht an der Realität vorbei“, ärgert sich FPÖ-Bezirksobmann und Landtagsabgeordneter Andreas Bors über die Einstufung einiger Gemeinden. Neben Mollersdorf, Katastrale der Stadt Tulln, nennt Bors das Beispiel Scheiblingstein. „Diese fehlerhaften Einstufungen können doch nur ein schlechter Scherz sein“, tadelt er und kritisiert ebenso, dass auch Asylwerberinnen und -werber der Bonus ausbezahlt wird. Bors ist überzeugt: „Am sinnvollsten wäre die Aufhebung der CO2-Steuer, dann brauchen wir den missglückten Klimabonus nicht.“